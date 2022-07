En Mazatlán desaparecen 12 personas al mes: Celia Jauregui

Culiacán, Sin.- “Estamos parados frente a un grave problema que parece no importar a las autoridades de los tres niveles de gobierno como es la desaparición de personas en el estado, ya que tan solo en Mazatlán desaparecen 12 personas al mes”, advirtió la diputada de Movimiento Ciudadano, Celia Jauregui Ibarra.

En tribuna, la legisladora dijo que se debe replantear la estrategia de seguridad para enfrentar el creciente problema de las desapariciones forzadas en Sinaloa y particularmente en Mazatlán, que incluso ya fue boletinado como el destino de playa con más personas desaparecidas y no localizadas del país.

También puedes leer: En los últimos 2 años más de 2 mil 300 personas han desaparecido en Sinaloa

La diputada de MC destacó que de acuerdo a datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, el Sistema Único del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Carga Masiva, Web Service y el Portal Web de reportes de personas desaparecidas y no localizadas, del 1 de noviembre de 2018 al 6 de junio pasado desaparecieron en Mazatlán 547 personas, 12.4 personas al mes, que hasta hoy permanecen sin ser localizadas, superando a Culiacán que registró 508 y Ahome con 381.

Según datos oficiales, añadió, la mayor incidencia de personas desaparecidas durante los últimos tres años se concentra en cinco estados del país: Jalisco, Estado de México, ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa, sumando más de 15 mil 700 desaparecidos.

De las desapariciones forzadas en Mazatlán, el 89 por ciento son mujeres

Dijo que ante este grave problema desde hace tiempo las autoridades debieron prender las alarmas ya que la triste realidad es que hoy se han vuelto a encender.

Jauregui Ibarra precisó que según publicaciones recientes, de las personas desaparecidas en el puerto, el 89.2 por ciento fueron hombres y el 10.8 por ciento, mujeres. Su rango de edad va de los 20 a los 39 años, es decir, la mayoría debería estar estudiando o trabajando.

Destacó que el total de desaparecidos en el puerto, representa más de una cuarta parte del total estatal que es de 2 mil 103 casos hasta junio pasado.

“Solamente en 2019, el primer año de la actual administración municipal, Mazatlán registró la mayor incidencia de desaparecidos en toda la historia del municipio con un total de 223 reportes que incluye también a turistas nacionales que siguen desaparecidos”, aseguró.

Local Familiares y amigos de Mario Eduardo buscan la ayuda de las autoridades para exigir su liberación

La legisladora de MC ante el Pleno destacó que a la de por sí lamentable desaparición de esas 547 personas, que es un verdadero calvario para esas familias, se agrega la inhumana indiferencia y absoluta falta de empatía de las autoridades que evaden o minimizan el problema. No por negarlo insistentemente o repetir obsesivamente que Mazatlán es un destino seguro, el problema desaparecerá o el gobierno de Estados Unidos nos levantará el Warning. Me temo que esto no sucederá, todo lo contrario, indicó.

“Es importante que este Congreso conozca las estrategias o programas de seguridad que están aplicando la Secretaría de Seguridad Pública del estado y la Fiscal General Autónoma para revertir este grave problema de la desaparición y no localización de personas y turistas en Mazatlán y Sinaloa antes de que sea demasiado tarde”, reiteró.