Ríos Estavillo le quedó a deber a Sinaloa: Polo Palafox

Mazatlán, Sin.- El actual fiscal general, Juan José Ríos Estavillo, quedó a deber al pueblo de Sinaloa, aseguró José Luis Polo Palafox, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa y candidato a ocupar esta Fiscalía.

Dijo que en su trayectoria ha recibido muchos reconocimientos, pero en los últimos días ha recibido muchas manifestaciones de apoyo de gran parte de los abogados organizados de Sinaloa y de la misma Federación, que abarca a 20 colegios de abogados además de la sociedad civil.

Aseguró que eso le halaga y que no genera esos acercamientos, pero que tampoco los rechaza, ya que se considera un abogado por formación y convicción desde hace más de 30 años.

Indicó que el gremio de los abogados deben ser tomados en cuenta, y aseguró que el gobernador electo es un hombre que escucha y que seguramente en el sector de la seguridad y justicia, va a escuchar a los abogados.

“Y sí los va a escuchar, evidentemente que va escuchar que una opción es su amigo y aliado José Luis Polo Palafox. La ruta es que el fiscal general actual renuncie, seguramente lo hará de manera tersa para que tenga una salida decorosa como debe tenerla un hombre que fue fiscal, yo reconozco al doctor Ríos Estavillo como un buen hombre, creo que le queda a deber a la sociedad sinaloense, me parece que se perdió más de un año de los escenarios, me parece que las estadísticas criminales dicen que no dio los resultados que se esperaban de él, pero más allá de eso, creo que es un buen hombre y debe salir por la puerta grande”.

Aseguró que los delitos en general van al alza en Sinaloa, como el robo de vehículos, los delitos de género, los delitos patrimoniales y que la justicia en el estado está en un grave caos, no hubo resultados para las familias de desaparecidos, entre otros.

Polo Palafox explicó que la ruta es que a partir del día 15 se nombre a un vicefiscal general quien opere el proceso para la llegada del nuevo Fiscal, luego de la convocatoria del Congreso del Estado y luego se elija al nuevo fiscal.

Se declaró listo no solo para seguir como notario y profesional del derecho, sino también listo para servirle a Sinaloa y los sinaloenses, y a pesar de que ser fiscal es una alta responsabilidad y un anhelo de cualquier abogado, se siente listo para ocupar este cargo, del que ha competido en dos ocasiones anteriores, pero ahora tiene la madurez y simpatía de todo el gremio de los abogados.

Los abogados de Sinaloa lo respaldan

El gremio de abogados organizados de todo el estado, respaldaron al licenciado José Luis Polo Palafox, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa (Fedasin), respaldaron sus aspiraciones.

Joaquín Melquiades Cervantes, ex presidente de la Federación de Abogados y Presidente del Consejo Consultivo de la Federación de Abogados, justificó que luego de que se oficializó la salida de Juan José Ríos Estavillo se quiere en este lugar a una persona con experiencia, echada para adelante y con mucho dinamismo, y que dentro de las filas del gremio de los abogados, hay varias personas, como Polo Palafox.

“Vengo siendo portavoz de los colegios de abogados de la Federación de Abogados de Sinaloa y portavoz como presidente del Consejo Consultivo de dicha Federación para pedirle al próximo gobernador que tome en cuenta a las organizaciones sociales como son las organizaciones de abogados, los colegios de abogados que por primera vez en mucho tiempo en la historia del gremio de los abogados, estamos convergiendo podemos decir que arriba del 90 por ciento de los colegios de abogados del estado estamos cerrando filas para que al momento de designar al próximo Fiscal General de Justicia en el Estado de Sinaloa el próximo gobernador, que tome en consideración al gremio, porque hay perfiles excelentes que queremos que los tomen en cuenta”, afirmó.









