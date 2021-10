Se retirará Ríos Estavillo de la Fiscalía de manera voluntaria: Rocha Moya

Culiacán, Sin.- El fiscal General del Estado, Juan José Ríos Estavillo, abandonará de manera voluntaria su función en la dependencia, informó el gobernador electo Rubén Rocha Moya.

El morenista informó que, se llegó a un acuerdo entre él, el fiscal y Quirino Ordaz Coppel, para el retiro anticipado, pues Ríos Estavillo, no será parte del nuevo gabinete estatal.

“De entrada les digo, en reconocimiento al Fiscal, yo tengo un acuerdo con el Fiscal y que lo hemos trabajado juntos el gobernador actual y un servidor con él, de que vamos a cambiar a pesar de que no concluya su periodo constitucional, se puede terminar de manera voluntaria, esta es una decisión, que no me ha dicho que la diga, pero ahora la digo con respeto”, dijo.

Rocha Moya manifestó que, Ríos Estavillo estaría abandonando la dependencia mas tardar la primera quincena de noviembre.

En ese sentido dijo, Ríos Estavillo deberá notificar al Congreso su separación del cargo de forma voluntaria, mientras que el legislativo ordenará a la Comisión Estatal de Seguridad Pública originar una convocatoria y elegir a los mejores cinco perfiles inscritos.

Posteriormente, el gobernador deberá elegir una terna que analizará el Congreso del Estado para finalmente elegir a un nuevo fiscal.

Rocha Moya puntualizó que ya tiene a un prospecto para este cargo, sin embargo mantuvo oculta su identidad.









