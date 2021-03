Desconoce Gobernador investigación en contra de Fiscal

Culiacán,Sin.- Luego que la Auditoria Superior del Estado detectara que en 2019 el Fiscal, Juan José Ríos Estavillo, incrementó su salario, el Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, aseguró desconocer el tema y se deslindó del proceso de investigación.

De acuerdo a la auditoría, Ríos Estavillo, se aumentó su sueldo por el orden de los 692 mil 724 pesos. De percibir un millón 676 mil 300 pesos en 2019, el ingreso fue de dos millones 369 mil 24 pesos.

El mandatario estatal, comentó que se tendrá que ver la circunstancia en la que se aplicó el incremento, tema que desconoce porque la Fiscalía es autónoma, por lo que los medios de comunicación deben de cuestionar a Juan José Ríos y a no a gobierno del estado al no tener injerencia.

Sin embargo, al iniciarse una investigación por parte de la fiscalía anticorrupción, la ley marca que el Gobernador tiene que nombrar a un fiscal especial para la investigación del fiscal general, proceso que de acuerdo a Ordaz Coppel no ha sido notificado.

“Es autónoma (la Fiscalía General del Estado) , ellos son los que tienen que aclarar el tema (…) hasta este momento no estoy enterado del tema, no conozco el tema, no sabía incluso su caso”, reafirmó.









