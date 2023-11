Rinde Juan Torres Navarro su segundo informe como diputado federal

Mazatlán, Sin.- La reformas a la ley en materia de vivienda, es el principal logro que consideró el diputado Juan Torres Navarro al rendir su segundo informe de actividades legislativas.

El mazatleco, morenista y diputado plurinominal por la acircunscripción 1 en la 65 legislatura, señaló haber aprobado diversos dictámenes que buscan el bienestar en la vida de las mujeres, fortalecer los Derechos Humanos, proteger al medio ambiente, garantizar la soberanía nacional, promover la participación política y social de los ciudadanos, que es esencial la democracia.

También puedes leer: Juan Carlos Patrón se registra como aspirante a diputado federal por el Distrito 01

"Tú comprabas una casa en Infonavit y a veces, porque dejabas de trabajar, te aumentaba, se te iban intereses e intereses, llegabas a pagar más del doble de lo que te había costado y la casa no era tuya, esa es una ley que cambiamos para que eso ya no sea ya no siga, ya no te van a poder quitar tu casa aunque debas 800 mil un millón de pesos, si tú compruebas que ese dinero por el que compraste la casa ya lo pagaste es tuya, esa es una ley para proteger al dueño del crédito", señaló.

Ante una austera concurrencia, Torres Navarro dijo haber votado a favor todas las reformas impulsadas por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, pero no destacó ninguna iniciativa presentada por él mismo.

El diputado dijo haber reprobado varios dictamenes, pero no mencionó haber presentado iniciativas propia. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"No, si mete una iniciativa el presidente de la República que vaya en contra de la colectividad no la vamos a aprobar, pero afortunadamente tenemos una similitud en la manera de gobernar, no porque sea el presidente, si el presidente estuviera haciendo cosas indebidas en contra de la generalidad no lo hacemos", respondió cuando se le preguntó si era sano aprobarle todo al presidente sin cuestionar nada.

Otros dictamenes

Reformas a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa que dice que magistradas y magistrados serán removidos de sus cargos y sancionados por acoso un hostigamiento sexual y la protección para los denunciantes, que en muchas ocasiones son trabajadores subalternos, principalmente mujeres.

Asimismo, con la intención de erradicar el nespotismo, ningún magistrado funcionario del Tienunal podrá poner a ningún familiar en un cargo, ya directo o indirecto, aplica para cónyuges, parejas, parientes consanguíneos o por afinidad hasta cuarto grado.

Destacó las reformas a la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones, pasando de 6 a 12 días al año, la Ley de Protección al Espacio Aéreo Mexicano y las disposiciones a la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en Materia de concesiones para Minería, a fin de reducir los años de concesión a las empresas que causen contaminación

Aspiraciones políticas

Al término del informe Juan Torres Navarro hizo publicas sus intenciones de reelegirse como diputado federal, incluso ya se registró el día viernes para el proceso interno por su partido. Indicó que no es necesario separarse de su cargo.

Asistentes

Acompañaron al diputado en su informe las también diputadas federales Yadira Marco, Martha Arellano Reyes, Ana Ayala, el regidor Roberto Rodríguez Lizárraga, la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Emma Rodríguez Choreño, quién además es si esposa y el académico Adrián Galán.

Entre el público se observó al ex alcalde mazatleco hoy funcionario estatal Alejandro Higuera .