Juan Carlos Patrón se registra como aspirante a diputado federal por el Distrito 01

Mazatlán, Sin.- El diputado local Juan Carlos Patrón Rosales se registró como aspirante a encabezar los comités de la Cuarta Transformación del Distrito 01 federal.

Manifestó que al registrarse declina su interés de participar como coordinador de la 4T en Mazatlán y cualquier otro puesto de elección popular, aún y cuando las encuestas no lo favorezcan.

"He sido invitado por mi partido Morena para que me registre como aspirante para Coordinador de los Comités por el Distrito 01 Federal, he corrido los procedimientos y he recibido de manera exitosa mi registro como aspirante a diputado federal", dijo.

Patrón Rosales mencionó que junto con su equipo de trabajo se pondrá a disposición de la militancia, ciudadanos y partido para lograr que en el proceso final salga favorecido apoyará a Sinaloa.

Un hombre de partido

Patrón Rosales añadió que estará atento a las indicaciones del partido en caso de requerir alguna licencia, ya que actualmente funge como diputado local en el Congreso del Estado de Sinaloa.

El diputado local aseguró que apoyará a quien salga favorecido como Coordinador de los Comités en Mazatlán y más si se trata de una mujer.

"Yo soy un hombre de partido e instituciones, que respeta los lineamientos de carácter nacional, estatal y reconocer los liderazgos de quienes dirijan los comités", finalizó.