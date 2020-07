Repuntan visitas de turistas en Rosario

Rosario, Sin.- La visita de turistas al municipio ha tenido un repunte a partir de la reapertura del puerto de Mazatlán, aseguró Humberto Aguirre, titular del departamento de turismo.

El funcionario comentó que desde hace dos semanas ha sido notorio el incremento de turistas en los sitios que se tienen abiertos en el municipio.

"Que el turismo esté llegando a Mazatlán nos está beneficiando a nosotros, porque se están dejando venir para acá los turistas, la gente viene a visitar los sitios turísticos, como lo es la iglesia. Sí está llegando turismo a Rosario, en el transcurso de los días se mira que está viniendo más gente".

Aclaró que estos visitantes son turistas que prácticamente sólo llegan de paso, pero aun así es un aliciente para la economía rosarense.

"Estos turistas son personas que no vienen a quedarse, vienen y se pasan parte de la mañana y la tarde y ya se regresan al lugar donde se están quedando que es Mazatlán, pero aunque no se quedan, no dejan de generar beneficio para la economía local, porque no falta que adquieran algún servicio, ya sea de comida, transporte o lo que se requiera".

Por último, informó que no todos los atractivos turísticos están abiertos al público aún, como lo es el museo de Lola Beltrán y el Museo Regional de Historia, pero estos ya están próximos a aperturar sus puertas.

"Vemos que la gente viene y va en búsqueda de estos sitios, aún no se han abierto, pero ya se está analizando la posibilidad de abrirlos y tenemos contemplado que sea la próxima semana cuando se abran, todo será aplicando las medidas preventivas necesarias".

No todos los atractivos turísticos están abiertos al público en Rosario, como lo es el museo de Lola Beltrán y el museo regional de historia, que próximamente abrirán.

























