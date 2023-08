Repuntan las ventas en comercios de Mazatlán durante el verano

Mazatlán, Sin. -El actual periodo vacacional de verano ha sido muy fructífero para los comercios ubicados en el Centro de Mazatlán, donde han repuntado las ventas hasta en un 50 por ciento respecto al mes pasado.

Rafael Serrano Castrejon, quien cuenta con un comercio de dulces típicos de la región y antojos mexicanos, asegura que desde que comenzaron las vacaciones de verano las ventas en su local han incrementado notablemente.

"Desde el inicio de las vacaciones de verano mis ventas aumentaron hasta en un 50 por ciento, me he visto beneficiado por la visita de los turistas, la principal causa de las ventas que he tenido es porque ellos vienen con ganas de probar la gastronomía de aquí, hay algunas personas a las que se les hace rara la forma en la que se preparan los dulces, como son diferentes, les da curiosidad y se los llevan", dijo el comerciante.

Por su parte, Gustavo Cisneros, vendedor de ropa que se encuentra por la calle Teniente Azueta, comentó que sus ventas también se han incrementado.

"Los turistas y locales se han parado a comprar aquí, también la propia gente de Mazatlán que procura a más no poder la ropa de temporada, lo que se nos vende son los shorts, playeras, sandalia, los artículos que son para ir a la playa. Las ventas han aumentado un 50 por ciento más o menos, todo a causa de estos productos", explicó.

Mejor que en Semana Santa

El vendedor estimó que, a comparación de Semana Santa, en este verano se verá un incremento del 100 por ciento en la demanda de sus productos.

"Yo pienso que venderemos más que en Semana Santa, sobre todo porque tenemos más tiempo para vender, aquí son dos meses, en cambio, en Semana Santa solamente son dos semanas, no hay nada que decir, hay que confiar en que nos irá bien", agregó Gustavo.