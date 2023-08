Falta de estacionamientos afecta a comercios de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Desde que se eliminaron los espacios de estacionamiento por la avenida Insurgentes, entre Internacional y Revolución, hace dos meses, comerciantes de la zona han registrado un descenso importante en sus ventas.

"Aquí en mi puesto las ventas se han venido abajo, alrededor de un 40 por ciento, porque no hay dónde estacionarse, mi puesto es de comida y si llegan clientes en carro, no hay manera de que se estacionen, porque siempre hay un tránsito por aquí que nada más busca levantar multas. Aquí sí nos hemos visto muy afectados, no se bajan a comer", comentó Guadalupe Aguirre, quien tiene un puesto de tacos.

Algunos de los comerciantes han pensado en manifestarse o cerrar la vialidad, como manera de protesta ante esta situación.

“Bueno fuera quedarnos ahí afuera haciendo una huelga para que también a nosotros nos escuchen, yo estoy seguro de que esto lo hicieron para que la ciudadanía estuviera contenta, pero nosotros también somos parte del pueblo, así que también tenemos derecho y nosotros tenemos negocios aquí, somos los que salimos perdiendo ", comentó Carlos Ríos, comerciante de la zona.

Además, debido a que ya no hay carros estacionados, la vialidad es agarrada por los automovilistas como una pista de carreras.

"Seguido pasan a toda velocidad por aquí, las autoridades son buenas para poner multas por estacionarse aquí, pero no para agarrar a los que creen que por aquí se juegan arrancones", comentó Jacqueline Mayer, vecina de la zona.

Para saber

El sábado pasado, una mujer de la tercera edad murió atropellada cuando cruzaba la avenida Insurgentes, a la altura de la colonia López Mateos.

El carro que la atropelló circulaba a exceso de velocidad y tras el incidente se dio a la fuga con rumbo desconocido.