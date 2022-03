Renuncian dos alcaldesas al PAS, ¿se irán a Morena?

Culiacán. Sin-. La secretaria general del PAS, Angélica Díaz Quiñonez, precisó que hasta el momento ninguna de las dos alcaldesas que han manifestado dejar la militancia en el partido que las postuló han presentado su renuncia, aunque aclaró que en lo que se refiere a la presidenta de Cósala, se va ella, pero no la sigue la militancia y que desde hace mucho tiempo ya estaba con los pies en Morena.

Primero fue la alcaldesa de Cósala, Carla Úrsula Corrales, quien el sábado pasado anunció públicamente que renunciaría al PAS, y ahora, la presidenta Municipal del Rosario, Liliana Valdez Aguilar, también dijo que deja la militancia del Partido Sinaloense, ambas aseguran no estar de acuerdo con decisiones y posturas del partido que las llevó al poder.

También puedes leer: Claudia Valdéz se deslinda del PAS

Una y otra, en declaraciones por separado, dan casi por hecho de que se van a Morena.

La alcaldesa de Cósala, Carla Úrsula Corrales, dijo que rompía por completo con el partido que militó por casi diez años por no estar de acuerdo con las decisiones que ha tomado el PAS, aunque nunca dijo concretamente cuáles eran esos desacuerdos, en la rueda de prensa que hizo en Culiacán, mejor prefirió omitir lo que la tenía tan enojada que hasta la orilló a renunciar, pero eso sí, elogió cuanto pudo la administración del alcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez.

Foto: Cortesía | PAS

Carla Úrsula Corrales ha sido postulada por el PAS para alcaldesa, ahora, aclara que es válido de que ella también tome sus propias decisiones, por ello, asegura que si Morena la invita a sus filas se va encantada, pero hasta esta mañana no había presentado su renuncia al partido que la postuló.

Local Víctor Corrales Burgueño asume dirigencia estatal del PAS

La presidenta del Rosario, Liliana Valdez Aguilar, este lunes también hizo lo propio, aunque ella fue más concreta, al advertir que la postura que ha tomado la fracción pasista de regidores en el cabildo, van en contra de los intereses de la ciudadanía, por eso, prefiere tomar su sana distancia.

Sin embargo, destaca que será institucional con el proyecto que encabeza “nuestro Gobernador”.

La secretaria general del Partido Sinaloense, Angélica Díaz Quiñonez, precisó que la salida de la alcaldesa del Rosario todavía no es un hecho, por ello, no vertió su opinión, pero en el caso de la presidenta municipal de Cósala, dijo que no ha llegado la renuncia, pero, se respetan sus intereses muy personales que la orillaron a tomar esa decisión.

“Para nosotros en el PAS, los valores son muy importantes, de nosotros depende si los practicamos o no, entre ellos, está el valor del respeto, del agradecimiento y ella sabrá si los practica o no, así nosotros nos manejamos en el partido”, señaló.

Destacó que la decisión que tomó de irse, es muy personal y se le respeta y aclaró que ella no es el PAS.

“Ella no es el PAS, nos queda muy claro, se va ella sola, ella no se lleva a nuestra gente, repito, se va, pero sola, no las siguen, los militantes ahí están. Próximamente, vamos a formar la estructura, al comité directivo municipal, le vamos a tomar protesta, vamos a seguir trabajando fuerte como siempre lo hemos hecho”, indicó.

Por otro lado, sobre las declaraciones que hizo la alcaldesa de que se va a Morena, si la aceptan, dijo que desde hace mucho tiempo atrás ella ya estaba en ese Movimiento.

“Desde hace mucho que se fue, ella desde hace mucho tiene los pies allá, no es de ahorita, así que no salga con el cuento de a ver si la aceptan o no en Morena”, indicó.