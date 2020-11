Reina incertidumbre en hoteleros de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- A pesar de que continúa un poco detenido el arribo de turistas de Durango y Chihuahua a Mazatlán los fines de semana, la tendencia al cierre del año viene bien, aseguró José Gámez Valle.

El integrante del comité de Mercadotecnia de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán manifestó que la zona del Bajío reacciona bien con una ocupación para el cierre del año de un 70%.

Fotos: Marimar Toledo │ El Sol de Mazatlán

"La tendencia que traemos es hacía los fines de semana con un 60% en ocupación, pero no se compararán con los niveles que tuvimos en agosto, septiembre y octubre, donde llegamos hasta un 85%", dijo.

Sin embargo, comentó que se prevé un inicio de año complicado, ya que los eventos, grupos y convenciones siguen paralizados por las restricciones de la pandemia del Covid-19 y eso sin duda les afectará en la ocupación de cuartos durante enero.

"Todos los años tiendas Coppel hacia su convención en enero y traían mil cuartos al destino y ahora no habrá nada, no es porque ellos no quieran, sino por las restricciones que se tienen con la pandemia", expresó.

Se prevé una disminución de viajeros para el inicio del 2021. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Recordó que el grupo de 19 meeting planners que vinieron a Fiesta Amigos y que manejan el 60% de todos los congresos que se realizan en el país, están listos para traer eventos a Mazatlán.

Gámez Valle indicó que por un lado está la pandemia del Covid-19 y por otro que la economía del país no está bien y pinta para estar peor, lo que significa que la gente no va a viajar porque se va a enfocar en lo prioritario, como es la alimentación, la salud y la educación.





