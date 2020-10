Regresan barcos "ponchados" al puerto

Mazatlán, Sin.- Alrededor de 36 embarcaciones camaroneras han tenido que regresar al muelle del Parque Industrial Alfredo V. Bonfil, en las primeras dos semanas de captura por problemas en máquinas o en el sistema de refrigeración, de las cuales se prevé vuelvan a la pesca 3 de cada 10, ya que las fallas son por falta de mantenimiento porque no hubo manera de invertir.

Jesús de la Cruz Ortiz Guerra, proveedor o “alistador” de barcos con más de 28 años de experiencia, señaló que los barcos están llegando con problemas en las máquinas por falta de mantenimiento, ya que en esta temporada no hubo recursos para invertirle.

Local Mazatlán será sede de Convención Capta 2020

“Han llegado con problemas en las máquinas principales, han tronado las máquinas o alguna parte de la máquina se ha dañado y se tienen que venir, esto es por falta de mantenimiento, que no se les dio porque no hubo recursos para invertir y la mayoría no le invirtió”, expresó.

Refirió que algunas embarcaciones también están teniendo problemas en el sistema de refrigeración.

Comentó que la mayoría de la flota tuvo que salir sin invertir en mantenimiento, por lo cual muchos de los barcos no podrán salir a un segundo viaje y de cada 10 embarcaciones “tronadas”, se calcula que solo 7 volverán a la pesca.

Foto: Juan Carlos Ramírez | El Sol de Mazatlán

Puedes leer: Anuncian el torneo Big Game Fishing “Puro Sinaloa”

“De hecho va haber barcos que se van a quedar en este viaje, todos los que ya se dañaron y que las reparaciones sean costosas ya se van a quedar, ya no van a salir porque no hay recursos. De cada 10 barcos que regresan, quizá 7 vuelvan a la pesca, más o menos, los otros se quedan porque ya no van a reparar, según el costo del daño, si el daño es alto ya no salen”, apuntó.

Indicó que al terminar el primer viaje, los dueños de barcos analizarán la conveniencia de salir de nuevo, comparando costos e ingresos, ver lo que se capturó, sacar la utilidad y ver si va a rendir un segundo viaje, ya que de acuerdo a las estadísticas, la producción baja conforme avanza la zafra camaronera.

Asegura que del 100% de las capturas que se obtienen en el primer viaje, en una segunda salida baja a un 70%, y en un tercero o cuarto viaje disminuye a 60 y 50%, respectivamente.

Foto: Juan Carlos Ramírez | El Sol de Mazatlán

BAJAS CAPTURAS

Ortiz Guerra señaló que los barcos están llegando con una producción de 2.1 a 2.4 toneladas en 13 días de trabajo, mientras que los trabajadores de mar comentan que los lances son entre 100 y 150 kilogramos, y muy escasos los de 300 a 400 kilogramos en la flota pesquera.

“Se ve una temporada normal, no es muy prometedora aparentemente, por lo escaso en 12 y 13 días de pesca, a estas alturas deberían de haber traído hasta 5 toneladas como en otras temporadas, que es lo que se captura en los primeros 15 o 13 días de pesca, ahora ha sido menos, más baja”, concluyó.









Lee más aquí↓

Local Abrirán estadios al 30% de su capacidad en Mazatlán

Local Proyectan derrama de 2 mil 800 MDP en Sinaloa por Buen Fin

Local Por encima de diferencias políticas, prevalece el diálogo: Sergio Jacobo