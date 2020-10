PAN y PRI en pláticas para conformar una gran alianza de cara al 2021

Culiacán, Sin.- El dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega dijo que no descartan la posibilidad de hacer alianzas con el PRI y el PRD en el proceso electoral 2020-2021, ya que dijo que se deben de poner por encima de todo interés el bienestar de los sinaloenses, ante la situación tan compleja que se está viviendo en el país.

“Aquí no hay nada escrito se está explorando para ver qué tan factible y conveniente sería no para los partidos sino para Sinaloa. Tenemos que poner por encima de todo el bienestar de Sinaloa, el bienestar de México, y lo que se está viniendo pues, es algo muy complejo, que si no nos ponemos de acuerdo de alguna forma, si no precisamente una alianza total, simple y sencillamente buscar tomar acuerdos", dijo.

Precisó que las pláticas con otros partidos, hasta el momento son solamente pláticas, no hay ningún compromiso, pero adelantó que no descarta nada.

“En eso estamos, estén pendientes, no descartamos nada pero tampoco en estos momentos lo pudiéramos afirmar que va a haber una alianza con tal o cual partido; con el que más hemos platicado es con el PRD, tenemos mucho acercamiento", señaló.

Por otro lado el dirigente panista urgió al gobierno federal voltear a ver al campo sinaloense y brinde el apoyo necesario para que los productores no sean una víctima más por la reciente desaparición de los 109 fideicomisos y la reducción del presupuesto en el sector productivo.





Foto: Cortesía │ Juan Carlos Estrada Vega

“Las malas decisiones tomadas por el gobierno federal y sus comparsas en las cámaras, lo único que ha permitido es que poco a poco el campo sinaloense vaya en caída libre… necesitamos una estrategia, un programa emergente que permita garantizar la producción nacional y garantice también el apoyo al campo mexicano”, indicó

Recordó que los productores sinaloenses ponen el alto el nombre de este país, porque es gente trabajadora pero les hace falta el apoyo del gobierno federal para seguir siendo orgullo local, mexicano y mundial.

El líder panista precisó que en la agenda nacional, junto con los legisladores y representantes del PAN, se ha llegado a la conclusión que los productores necesitan un Programa Emergente para Salvar el Campo, por lo cual el PAN propone lo siguiente: Otorgar, a través de la Financiera de Desarrollo Agropecuario, créditos a tasas del cuatro por ciento a los productores agropecuarios con más de cinco hectáreas y de tasa cero a quienes posean menos de cinco hectáreas.

Presidente estatal del PRI, Jesús Valdés Palazuelos. Foto: Archivo │ El Sol de Sinaloa

Igualmente, dijo, incrementar el presupuesto propuesto para la Secretaría de Agricultura hasta alcanzar el mismo nivel que tenía en 2018, es decir, 72 mil millones de pesos. Otorgar estímulos al diésel y la gasolina para usos agropecuarios, por lo menos al nivel anterior a junio de 2020. Esta medida va encaminada a reducir los costos de la flota pesquera, además cubrir los adeudos de Liconsa a los productores de leche a quienes tiene retenidos sus pagos.





















