Regidoras del PAS acusan de irregulares a la actual administración del Rosario

Mazatlán, Sin.- Mediante una conferencia de prensa realizada en las instalaciones del PAS en Mazatlán, algunas regidoras del partido morado denunciaron fuertes irregularidades y supuestos abusos de poder por parte de la actual administración municipal de El Rosario.

La regidora Annshaira Aguilar, dio a conocer una demanda que se interpuso a la Auditoría Superior del Estado, en contra de la presidenta municipal de El Rosario Liliana Valdez Aguilar, por el desfalco de millones de pesos.

"Fueron millones de pesos los que se defalcaron sé las arcas del municipio, y no se ha hecho algo al respecto, no es nada justo que abusen de esta manera de la confianza del pueblo rosarense, no hay transparencia en el municipio, ya se puso una demanda en contra de la presidenta municipal para que rinda cuentas como de debe", comentó la Regidora.

Además de eso, asegura que en el municipio no hay transparencia, pues cuando han querido que se muestren los salarios y las nóminas de los trabajadores del ayuntamiento, los mismos diputados y regidores han estado en contra.

"No hay nada de transparencia, hay abusos de poder y de nepotismo en nuestro pueblo, cuando queremos que muestren los salarios y que sean transparentes, los que apoyan su administración están sumamente en contra, no quieren mostrar nada, es muy injusto que esto pase, y que nadie esté enterado", agregó.

Mientras que la regidora Lucero Ovalle, explica que la demanda del presunto desvió de recursos públicos es en referencia a los pagos de las cuotas del ISSSTE y FOVISSSTE CONSAR en perjuicio total a los trabajadores del Ayuntamiento de Rosario Sinaloa, por el periodo de diciembre del 2021 a junio del 2023.

"La demanda fue interpuesta por un desvío de recursos en referencia a los trabajadores del ayuntamiento del Rosario, se desviaron las cuotas del ISSSTE y de FOVISSSTE CONSAR, le perjudico a los trabajadores, exigimos la intervención de las autoridades, desde hace más de un año estamos batallando con esto, no tiene para cuando terminar", comentó Ovalle.