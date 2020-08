Rebecca Acuña, sinaloense que dirigirá la campaña de Joe Biden en USA

Culiacán, Sin.- Rebacca Acuña Monserrat, mujer sinaloense originaria de El Fuerte Sinaloa de 38 años de edad, fue nombrada jefa de campaña del candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos de América, Joe Biden en el estado de Texas.

La sinaloense formó un equipo durante tres meses en un campo de batalla emergente, como resultado, se le nombró jefa de campaña, convirtiéndose en el orgullo sinaloense.

Es considerada por la sociedad como gran conocedora en el tema de la comunicación y política, puesto que fue secretaria de prensa en el 2014 de Wendy Davis, una candidata a gobernadora de Texas, mismo lugar que Joe Biden.









Asimismo, desde el 2017, Acuña ha trabajado como directora de relaciones gubernamentales para PepsiCo con Sede en Plano.

La campaña que Acuña liderará es un equipo que integra también Mike Collier, quien casi derrocó al teniente gobernador Dan Patrick en 2018.

Te puede interesar: Lanzan campaña “Sin excusas #ProtégeteDelCovid”

I was working in Congress and watching it unfold. Had gotten there only a few months prior and thought I’d be a DC lifer. I only made it 10 months. Came home to Texas to follow and work for @wendydavis . #txlege #standwithwendy #standwithwomen https://t.co/uUUZubsQyc — Rebecca Acuna (@racunatx) June 25, 2020

Hija de los fortenses Gonzalo Acuña Gómez y Norma Monserrat Guerrero, nieta del ex presidente municipal que en paz descanse, Gonzalo Acuña Cota y de Doña Elodia Gómez Torres.

Cuenta con doble nacionalidad desde hace dos años, sin embargo, aún tiene que votar en las primarias en marzo.

Señaló que, se encontraba entre los 100,000 ciudadanos estadounidenses cuyo nombre apareció en una lista de purga de votantes que el Secretario de Estado de Texas emitió en el 2019.





🙌🏽💃🏻 When one of your amazing #GirlSquad gets tapped to lead the @JoeBiden Texas Campaign!!



Congratulations, Rebecca Acuña @racunatx!!!



Let’s do this! 💪🏽 pic.twitter.com/hcHV9VpLUk — Victoria Neave (@Victoria4Texas) August 3, 2020

















Lee más aquí:

Local El Guayabo bajo la incertidumbre por cinco meses sin trabajar

Local En Sinaloa, mueren 14 personas por Covid-19 al día

Local Por Covid-19, abogados de Culiacán se resignan a una justicia "más lenta"