Atienden casos por despido injustificado

Mazatlán, Sin.- Del 23 de marzo a la fecha, la Dirección de Trabajo y Previsión Social delegación Mazatlán ha recibido 80 casos de despido injustificado, la mayoría de ellos por el cierre temporal de negocios y recorte de personal a raíz de la pandemia del Covid-19.

El delegado de la zona sur de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Martín Luis Morales Acuña, indicó que dichas asesorías se realizaron vía telefónica debido al cierre de las oficinas por el confinamiento social.

“Apenas vamos a realizar las demandas en sí, ahorita son asesorías, del 23 de marzo a la fecha se han suscitado en promedio 80 asesorías de despidos injustificados, la mayoría son recortes por la cuestión de la pandemia”, indicó.

Con la reactivación de asesorías presenciales, el lunes recibieron en el transcurso del día un promedio de 20 casos en los que se orienta para saber cuánto es lo que les corresponde conforme a derecho, de no llegar el pago, entonces se procederá a demandar.

Morales acuña hace un llamado a la ciudadanía para que, en caso de haber sido despedidos en el periodo de la cuarentena, no firmen ningún documento de renuncia voluntaria sin antes recibir asesoría legal en el caso.

“Se le hace un llamado a los trabajadores que fueron despedidos durante la cuarentena, de preferencia no firmen ningún documento de renuncia voluntaria, ni anda y que vengan a recibir su asesoría”.

Respecto a las utilidades de este año, hace saber a los trabajadores que están en el derecho de recibirlas, a pesar de que el plazo para los patrones ya se venció.

"Es un abuso por parte del patrón decir que debido a la pandemia no habrá utilidades, pues el ejercicio fiscal corresponde al del 2019. En el mes de mayo a junio tuvimos el reparto de utilidades, si tienen dudas los trabajadores, que a raíz de la pandemia no se les otorgó, es un abuso del patrón decir que por la pandemia no habrá utilidades, porque esto corresponde al ejercicio fiscal del año 2019, los efectos de la pandemia del Covid-19 son para el próximo año”, señaló.

Recordó a la ciudadanía que el horario de atención es de 8:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde. Para evitar la aglomeración de personas en las instalaciones se otorgará una ficha previa.

“Se le pide a la ciudadanía que sigan apoyándonos, se les seguirá asesorando con una ficha previa, que pasen temprano para evitar la aglomeración, queremos hacer esto para mantener una logística adecuada del número de usuarios que se atienden promedio. Los esperamos para seguirlos apoyando en cualquier duda que tengan, les recomendamos que vengan con cubrebocas y a que sigan las medidas sanitarias”, recordó.

