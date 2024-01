Recorte del 14% a ayudas sociales es por veda electoral, señala alcalde

Mazatlán, Sin.- El recorte del 14% general para "Ayudas Sociales", para el 2024 obedece a que es un año de elecciones y vedas, señaló el alcalde Edgar González Zatarain, al ser cuestionado sobre la distribución del recurso en algunos rubros en el Presupuesto de Egresos.

Programas como 50-50, Peso a Peso y Aires Acondicionados bajaron de 3 millones y un millón de pesos (2023) a 100 mil y 500 mil pesos, respectivamente.

También puedes leer: AMLO se compromete a más apoyos para educación y programas sociales

"Porque vienen tiempos electorales y no queremos ahí andar que nos andan acusando, de todas maneras se dan apoyos sociales, pero esos erán apoyos sociales, del Peso a Peso en electrodomésticos, en materiales, si no lo vas a utilizar, primero, es corto el periodo, es hasta octubre y luego tienes un proceso electoral, entonces tuvimos que disminuir porque a partir de marzo ya no puedes utilizar esos programas, marzo, abril, mayo, junio, cómo para qué quieres ese recurso ahí", dijo.

Sin embargo, otros conceptos como "Software" incrementaron de 100 mil a 6 millones de pesos; explicó que esto tiene que ver con la compra de equipo para fiscalizar los cobros de piso a vendedores y comerciantes ambulantes.

El alcalde aseguró que el recurso de ayudas sociales se destinó para obra pública. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Tiene que ver con el tema del cobro de piso, con eficientar actualizar o modernizar el tema del cobro de piso, que no sea con el boletito ese, sino que sea a través de QR, con equipos, con todo un software que identifique dónde están, cómo están esos vendedores, que no haya, eventuales, que todos tengan permiso, que estén en un sistema y que en ese sistema puedas decir a pago mi permiso anual mensual o trimestral, que evites tener tanta cobranza dudosa", agregó.

Presupuesto

En su edición semanal, esta casa editorial expuso como será distribuido el dinero público ese año; grosso modo, el Cabildo mazatleco aprobó un presupuesto de egresos de 3 mil 419 millones 193 mil 340 pesos para este año, de los cuales el 45.6% será destinado al pago de remuneraciones del personal y apenas el 11% para inversión pública.

Precisamente en el clasificador "Servicios Personales" se creó el concepto de "Dietas" por 7.3 millones de pesos.

"La Auditoría te va cambiando conceptos, les hemos quitado algunos conceptos y han surgido nuevos nombres, pero ese tiene que ver con toda la alimentación, de los que se quedan horas extra, del personal, del alimento, de todo ese personal que se queda, que es muchísimo lo que se consume en eso, no puedes decirle vete a comer a tu casa, ya que termines te vienes a trabajar, se les da en este caso la alimentación, mucho personal que depende de eso, pero antes lo tenías en conceptos dispersados por todos lados", explicó.