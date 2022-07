Reconoce el Químico crisis en las finanzas del Instituto de Cultura de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El Instituto de Cultura, que encabeza José Ángel Tostado Quevedo, está en una crisis económica al trabajar en números rojos y presentar dificultades para pagar hasta la nómina, reconoció el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.

Manifestó que el presupuesto que se le asigna al Instituto de Cultura no siempre alcanza, ya que el gasto que representa el Carnaval es el más grande que tiene la ciudad.

También te puede interesar: Denuncian al director de Cultura de Mazatlán por no reportar gastos del Carnaval

Pero este año, a consecuencia de la pandemia del Covid-19, la organización del Carnaval fue un poco diferente a otras ediciones.

“En esta ocasión quisimos que fuera autosuficiente hasta donde pudiera, no fue posible, porque les recuerdo que no tuvimos la instrucción del Gobierno del Estado para hacer el Carnaval de Mazatlán 2022 hasta tres días antes, entonces no hubo forma de conseguir recursos económicos de patrocinadores para abaratar costos y eso hace que merme el presupuesto de una dirección tan importante como lo es Cultura”, dijo.

Benítez Torres aseguró que hasta el momento el Ayuntamiento de Mazatlán no le ha prestado recursos al Instituto de Cultura, pero que sí están batallando para pagar la nómina a los empleados.

Local Renuncia el director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mazatlán

REDUCCIÓN EN NÓMINA

“El Químico” Benítez Torres comentó que desconoce si actualmente Cultura está cumpliendo con los pagos a los proveedores, ya que como son paramunicipales, ellos mismos tienen que resolver sus problemas.

Aclaró que solamente el director del Instituto de Cultura, José Ángel Tostado Quevedo, podría proponer una reducción en la nómina de esta paramunicipal y que valorarán si se les apoyará por parte del municipio con recursos económicos en las próximas semanas.