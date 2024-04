Se desata ola de asaltos en Villa Galaxia

Mazatlán, Sin.- Por la calle Guillermo Haro Barraza, de Villa Galaxia, específicamente frente al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 51, se ha desatado una ola de asaltos durante los últimos dos meses, en donde los estudiantes de la preparatoria han sido los más afectados en esta problemática

Según reportes de vecinos y alumnos, al menos seis incidentes han ocurrido durante el turno vespertino y a la entrada del matutino en esta área en el tiempo señalado.

"Han sido como seis incidentes, tres asaltos y tres que alcanzaron a correr, la mayoría de los que se salvan de ser asaltados es en la mañana, porque los de la tarde están sin nada de ayuda por aquí, además de que está muy oscuro", expresó Vanessa Román, madre de familia.

Según testimonios recabados por El Sol de Mazatlán, muchas de las personas asaltadas han sufrido heridas durante los incidentes.

Gustavo Benjamín Román, estudiantes del Cbtis 51, relata la ocasión en la que un carro de color negro pasó cerca de él y una persona que iba dentro intentó quitarle el celular amenazándolo con un machete, pero él se fue corriendo.

"Yo venía caminando y con los audífonos puestos, estaba rumbo a la escuela, eran como las 7:30 de la mañana y de repente la persona me dijo: 'morro, dame el celular' y salí corriendo", contó Gustavo.

De igual manera una madre de familia relata la ocasión en la que a su hijo lo asaltaron.

Mi hijo acababa de comprar el celular, ni una semana llevaba y se lo quitaron unos de una moto, hasta los 15 minutos llegaron los policías, gracias a Dios a mi hijo no le pasó nada.

Comentó Brenda Lizárraga, mamá del afectado

Piden más vigilancia

Los padres de familia y vecinos de la zona señalan que por la tarde la calle se encuentra prácticamente desierta, por lo que piden más vigilancia por parte de la policía.

"No hay policías, hacen rondines cuando los alumnos ya no están en la escuela, así de qué sirve, es venir a la hora de salida a vigilar que no pase nada", añadió la madre de familia.