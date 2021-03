Recomienda CEDH a ayuntamiento de Mazatlán a no discriminar discapacitados

Mazatlán, Sin.- Por violentar el derecho humano a la igualdad y no discriminación por parte de servidores públicos del Instituto Municipal del Deporte, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, emitió una recomendación al ayuntamiento de Mazatlán por el agravio de una persona con movilidad limitada que no se le permitió el uso de la alberca olímpica.

En la recomendación 2/2021 a la comuna de Mazatlán, se indicó que la alberca olímpica no cuenta con un diseño arquitectónico accesible para personas con discapacidad.

“Los servidores públicos coincidieron en manifestar que la alberca no está diseñada para personas con movilidad limitada y que dependiendo del nivel de movilidad de la quejosa podría obstruir la libre entrada y salida de la alberca, pues no cuentan con un programa para personas con discapacidad ya que la instalación no está diseñada para tal efecto”, señaló.

Además de que, de existir un problema de movilidad por la ahora quejosa, los accesos implican un riesgo por ser escaleras de aluminio de cuatro peldaños a nivel del agua, entre otros aspectos que no permite su uso.

“Al no contar la alberca con un diseño arquitectónico accesible para personas con discapacidad física y la consecuente dificultad para implementar un programa específico para las personas que se encuentran en esta condición, materializa violaciones a derechos humanos en su perjuicio”, detalló, la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En ese sentido, recomendaron al Presidente Municipal de Mazatlán, establecer un programa para implementar las medidas de accesibilidad en las instalaciones de la alberca, a fin de garantizar a QV1 los derechos a la igualdad y no discriminación.

Además de diseñar e impartir un curso de capacitación sobre el derecho a la igualdad y no discriminación dirigida al personal del Indem y dar a conocer el contenido de la recomendación a dependencias y entidades que componen la administración pública municipal.













