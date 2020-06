Reabren negocios del Centro sin permiso

Mazatlán, Sin.- Con horarios recortados y menos empleados, los comercios no esenciales del Centro de la ciudad ya están en operación, pero con mucha incertidumbre, pues todavía no tienen permiso de las autoridades para hacerlo.

Propietarios de tiendas de ropa para dama, importadoras y zapaterías confirmaron que han tenido grandes pérdidas económicas en la pandemia, pues la mayoría duraron cerrados dos meses.

Hilda, de la tienda de ropa Sofía Bonita, ubicada por la calle Aquiles Serdán, reconoció que el Covid-19 ha sido muy difícil para ella, ya que tuvo que despedir a dos empleadas por la falta de recursos.

Manifestó que empezó abrir desde hace dos semanas con un horario de 10:00 a 2:00 de la tarde y a partir del lunes pasado trabaja sola de 11:00 a 5:00 de la tarde. Lo que sí es una realidad, dice, es que muchos negocios no van a poder abrir nuevamente.









Pedí prestado para pagarles una quincena a mis empleados, les di vacaciones y como esto se alargó, pues ya no pude seguir pagando y están a la espera que esto se reactive y las ventas se normalicen Hilda









Por su parte, Sergio encargado de una importadora, comentó que abrió este lunes, pero las ventas han estado flojas, además de que todavía no les dicen si es legal que abran o no.









Nosotros duramos mes y medio y tampoco podemos estar disponiendo de lo que tenemos ahorrado, tenemos que seguir pagando renta, luz Sergio









Mientras tanto, Noelia, de la tienda de ropa Zazu, comentó que después mes y medio de estar cerrados, reabrieron el lunes de esta semana y han tenido un poco de ventas, ya que la gente sólo sale un rato por la mañana y ya después queda solo el Centro.









Estamos abriendo a las 10;00 de la mañana y cerramos a las 5:00 de la tarde, porque a esa hora cierra el mercado y el Centro ya queda solo, cuando antes de la pandemia se tenía un horario de 9:30 de la mañana a 7:00 de la noche Noelia









Dinora Corona, de Boutique Forever, abundó que están abriendo con temor porque todavía no tienen permiso, pero que ya no aguantan económicamente y tienen que pagar los gastos fijos de los negocios.

Reconoció que no tienen permiso de las autoridades para trabajar, pero que ya no pueden seguir cerrados.

CITAS





Tenemos que esperar que esto pase y si no nos dejan abrir, tendremos que cerrar el negocio, porque de amor no se vive. Te dan créditos que no te ayudan en nada porque te están cobrando intereses

Hilda (Sofía Bonita)









En el Centro han sido más estrictos, porque en la Juárez nunca cerraron y se supone que es el lugar que más contagios tiene. Desgraciadamente ahí el municipio tiene mucho que ver, porque si se cierra es para todos

Sergio (encargado de una importadora)









Estamos trabajando solo una personas por tienda, ya que no podemos ser muchas, por esto del coronavirus, además que está difícil para la paga, tenemos que esperar a que esto se componga

Noelia (Zazu, tienda de ropa)









En esta emergencia buscamos opciones de venta, como el internet, y sí nos ayudó un poco, aunque es más barato, porque no puedes manejar los mismos precios que en mostrador

Dinora Corona (Boutique Forever)









PARA SABER

Los negocios no esenciales del Centro de la ciudad están abiertos de cuatro a seis horas al día, con el mínimo de personal.

DATOS

200 negocios de diferentes giros están agremiados a la Asociación de Comerciantes de Mazatlán por el Bien del Centro.

60 ya cerraron de manera definitiva.

































