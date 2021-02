Rastreadoras del sur de Sinaloa: La búsqueda es “hasta encontrarlos”

Mazatlán, Sin. - El próximo mes de junio, el colectivo “Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos” cumplirá cuatro años de labor en la búsqueda de personas desaparecidas, tiempo en que han localizado alrededor de 135 cuerpos u osamentas en fosas clandestinas de Mazatlán y municipios circunvecinos, algunos de estos restos pertenecen a sus hijos, esposos, hermanos y tíos.

La lista de personas desaparecidas pareciera ser interminable, ya que entre más buscan, más encuentran y se añaden más casos año tras año.Empezaron su largo camino con pico y pala, escarbando la tierra entre cerros, parcelas, caminos vecinales y terrenos enmontados en zonas periféricas de la ciudad, sin recursos ni apoyos ni protección.

Policiaca Rastreadoras localizan restos óseos en Rosario

Con la apertura de las comisiones de búsqueda tanto estatal como federal, comenzaron a recibir recursos limitados bajo la condición de llevar un estricto control en los gastos, les daban 5 mil pesos para el pago de la renta de una retroexcavadora, la gasolina y las comidas, bajo la orden de que todo tenía que estar debidamente facturado, pues si no, eran obligadas a reponer el dinero, lo cual hacía más difícil su labor de búsqueda.

En el último año, la ayuda se les recortó por falta de presupuesto, al grado que actualmente solo reciben apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda para el traslado, los perros de búsqueda y la operación de retroexcavadoras, el resto, ellas lo ponen de su bolsillo, incluyendo comida, agua, refrigerios y, muchas de las veces, renta de maquinaria.

Irma “N”, precursora y fundadora de la asociación civil “Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos”, asegura que pese a las limitaciones, la labor de búsqueda de personas desaparecidas continúa en Mazatlán; sin embargo, estas no pueden ser muy lejos de la ciudad por falta de recursos.

“En el 2020 se vino para abajo la búsqueda pero fue por la pandemia, de que todo se paró por el coronavirus, no tengo el dato completo, pero nosotras sacamos más de 20 cuerpos en ese año, y eso porque íbamos solas sin seguridad, es una cifra menor que en el 2019, sacamos mucho más el año antepasado”, expresó.

En este año, las rastreadoras de personas desaparecidas no han podido salir más allá de los 32 kilómetros de Mazatlán, aun así, en los 57 días u ocho semanas del 2021, suman ya 3 cuerpos encontrados en fosas clandestinas, uno en una parcela que se localiza a un costado de la carretera Villa Unión-El Roble, y dos más recientes, en terrenos cercanos al Hospital General Martiniano Carvajal, en la zona noroeste de la ciudad.

Foto: Cortesía │Colectivo Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos

SEPULTURA DIGNA PARA SUS HIJOS

Irma recuerda que fue con recursos propios como se formó la primera asociación civil para la búsqueda de personas desaparecidas en la zona sur del estado; en junio de 2017, empezó con la pesquisa de su hijo Irvin, puso una página en Facebook e invitó a las personas que tienen hijos desaparecidos, se dio el contacto, el intercambio de celulares y empezaron a salir juntas.

Y aunque seis meses después encontró el cuerpo de su hijo, sigue en el colectivo por solidaridad y compañerismo hacia las demás madres que le piden continuar con la labor. En estos casi cuatro años, ha tenido que enfrentar mucha carencia, oposición, indiferencia, traiciones y señalamientos en su contra, reconoce que ha estado a punto de tirar la toalla, pero nunca se ha dejado vencer por la adversidad.

El colectivo se ha mantenido de pie ya sea en la soledad, en grupo, con la presencia de elementos de seguridad o sin ellos, con la esperanza de encontrar a los desaparecidos. La mayoría son madres en busca de sus hijos, que dejan todo por ir a escarbar la tierra, con el deseo de encontrarlos y darles, en su caso, una sepultura digna.

En julio de 2017 se integró “Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos” con apenas 15 familias, actualmente operan en la región dos grupos con más de 100 integrantes que se unieron a la búsqueda de personas desaparecidas, en los dos frentes.

Tan solo este colectivo ha detectado alrededor de 135 cuerpos en fosas clandestinas; la mayor parte de los hallazgos, en la zona de Palmillas y Miravalles, al norte de la ciudad, seguido de terrenos contiguos al fraccionamiento Santa Fe y la termoeléctrica José Aceves Pozos, en el sur; en la zona noroeste de Mazatlán, Cerritos y, más reciente, a un costado del Hospital General.

Ante los riesgos y peligros que representa esta tarea, su lema y bandera siempre ha sido: “No buscamos culpables, buscamos a nuestros hijos”.

Foto: Cortesía │Colectivo Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos

LABOR INTERMINABLE

El trabajo de mapeo, búsqueda y localización de cuerpos en fosas clandestinas que realiza el colectivo “Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos” posicionó a Mazatlán en el 2019 como el municipio con mayor índice de sitios de inhumación clandestinos detectados en todo el país.

De 207 sitios de inhumación encontrados en México, Mazatlán encabezó la lista con el 9.17% de los casos. Y en cuanto al número de fosas clandestinas, de 426 localizadas, el municipio porteño se ubicó en cuarto lugar de la tabla nacional con 3.39% de la incidencia.

En el 2020, la actividad de búsqueda bajó por el tema de la pandemia del coronavirus, ya que por más de cuatro meses hubo confinamiento social y el apoyo gubernamental fue suspendido; aun así, las rastreadoras retomaron su labor una vez que reiniciaron las actividades no esenciales en el puerto y localizaron más de 20 cuerpos y osamentas, la mayoría en el último cuatrimestre del año.

La búsqueda se extendió a las zonas aledañas a la termoeléctrica José Aceves Pozos, ejido El Castillo, Isla de la Piedra, Higueras del Conchi y zona noroeste de Mazatlán, a un costado del Hospital General.

Durante el 2021, el colectivo Tesoros Perdidos con el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda ha encontrado 3 cuerpos sepultados en fosas clandestinas, uno de ellos, son restos óseos localizados en una parcela situada a un costado de la carretera Villa Unión-El Roble, y dos más, tras cuatro días de búsqueda en los límites del Hospital General de Mazatlán, el pasado 25 de febrero.

En ese mismo punto, el año pasado fueron encontrados 5 cuerpos en tan solo 3 días de búsqueda.

Foto: Cortesía │Colectivo Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos

Irma comenta que no se ha podido salir a muchos lugares porque no hay suficientes recursos ni apoyos, pero mientras estos se sigan dando, ellas seguirán en busca de sus hijos, familiares y parientes: “Hasta cuando haya apoyos, es como vamos a poder salir”.

En su página oficial de Facebook, el colectivo hace un llamado a la ciudadanía para que reporte de manera anónima cualquier indicio sobre dónde puedan estar personas desaparecidas, ya que varios de los restos encontrados hasta hoy ha sido por llamadas anónimas o información que les pasan.

Te puede interesar: Localizan fosa clandestina atrás de la Termoeléctrica

“Para una madre no hay hijo malo, hay que salir a buscarlos, son nuestros hijos, los buscamos porque los amamos, no sabemos qué hicieron que pagaron con su vida, pero no se vale que les quiten la vida y dejarlos por ahí olvidados, son tesoros perdidos hasta encontrarlos”, se lee en el muro.

El colectivo está abierto a recibir donativos que les ayude en la búsqueda como son palas, picos y herramientas de excavación o agua en galones.

















Lee más aquí ↓

Local En la búsqueda de desaparecidos, las cifras “no cuadran”

Local Sin apoyo local, rastreadoras salen a buscar a sus hijos en plena pandemia

Local Cuarentena no frena la búsqueda de fosas clandestinas