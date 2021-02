Señalan mala construcción de viviendas para desplazados

Mazatlán, Sin. - Con un 50% de avance en la construcción de las viviendas para los desplazados por la violencia en Mazatlán, el Movimiento Amplio Social Sinaloense reporta algunas irregularidades y deficiencias en su construcción.

Miguel Ángel Gutiérrez, coordinador del movimiento, señaló que en el transcurso de la entrega de las viviendas crearán una comisión que estará integrada por especialistas en Ingeniería de la Universidad Autónoma de Sinaloa para que, a través de un estudio técnico, dictaminen si realmente lo construido corresponde al dinero invertido.

"¿Qué puede pasar si no vigilamos? está la cuestión de la pandemia, se nos puede venir encima y el gobierno lo usa como pretexto, lo otro que se nos puede venir es lo de las elecciones y este gobierno del estado termine en octubre y en julio ya tenemos nuevo gobernador electo y ahí también se puede estancar. Quirino ha dicho que él va a terminar todo antes de irse, esperemos que lo haga y si no vamos a seguir presionando", señaló.

Rosalina Patrón, desplazada, aseguró que las casas se ven frágiles, los bloques no los están rellenando y quieren entregar las viviendas sin enjarre.

"Las casas se miran frágiles, no se miran macizas, las casas no van rellenadas el block esta hueco y las casas las quieren entregar sin enjarre. En los baños, no estuvimos tampoco de acuerdo, porque están en la pura entrada, a un ladito de la cocina, tal vez lo hacen por ahorrar material, pero se sacó un presupuesto y para mi ver, el dinero que se presupuestó no es lo que se está invirtiendo", aseguró.

El acuerdo inicial fue entregar una casa con dos habitaciones y pintadas, pero al dejar las paredes huecas están optando por el enjarre en vez de aplicar pintura; además, ahora sólo quieren construir una habitación grande, en vez de dos.

"Se había dicho que iban a hacer dos recámaras, ya después dijeron que no eran dos recámaras, porque estaban muy pequeñas y el muro del medio que dividía las dos recámaras no lo iban a hacer, entonces, ¿qué se va hacer con ese material que se iba invertir en el muro?", agregó.

Por su parte, Gutiérrez afirmó que si las casas no están en condiciones de ser habitables, no serán recibidas.

La construcción de las 50 viviendas se hace con recurso estatal, en terrenos de seis por 16 metros y con una inversión de 200 mil pesos por casa, lo cual a simple vista, dicen, no se ve invertido.

















