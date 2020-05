Cuarentena no frena la búsqueda de fosas clandestinas

Mazatlán, Sin.- En lo que va del año, en Mazatlán han sido localizados siete cuerpos en fosas clandestinas, siendo Palmillas, Miravalles, Santa Fe, la Termoeléctrica “José Aceves Pozos” y Cerritos, las zonas consideradas como focos rojos por el grupo “Tesoros Perdidos. Hasta encontrarlos”.

Irma Arellano Hernández, precursora y líder de la asociación civil, informó que desde el 2017, cuando se fundó el grupo, hasta la fecha, han encontrado 107 cuerpos en total.

Reiteró que en estos tiempos de cuarentena no han parado con su labor, a pesar de que les suspendieron el apoyo económico desde noviembre del año pasado y el resguardo de elementos de seguridad desde el 20 de abril a causa del Covid-19.

Dijo que en los primeros meses del año en curso, han acudido a este grupo de rastreadoras entre 10 y 15 personas con reportes de un familiar desaparecido, pero son pocos los que se suman a las tareas de búsqueda.

Sí se están uniendo más personas, el problema de los desaparecidos nunca se ha acabado, en este año vienen y nos dicen que quieren ir a búsqueda, pero nomás vienen como para decir tenemos un hijo desaparecido, si lo encuentran me avisan, y la verdad no es así, han venido como 10 o 15 personas, pero de las 10 o 15, ninguna dice cuándo vamos a búsqueda, no, nada, que tienen el desaparecido y es todo, pero que le digan vamos a búsqueda, no van.

Irma Arellano Hernández

Refirió que desde noviembre pasado, la Comisión Estatal de Búsqueda les retiró el apoyo económico mensual que recibían, y que se destinaba para el traslado y alimento en las jornadas de búsqueda.

Y aunque este año no han tenido el apoyo económico, salvo el resguardo con la presencia de elementos de la ministerial estatal, la Sedena y la Marina, hasta el mes de abril, que suspendieron por cuestiones de la cuarentena, aún así han estado saliendo a ubicar sitios y entradas a posibles fosas clandestinas.

La única seguridad que llevan es que les envían la ubicación a sus amistades, para que estén al pendiente.

Con respecto a las medidas preventivas, indicó que con pandemia o sin pandemia, ellas siempre han salido con cubrebocas, gel antibacterial y otras medidas preventivas por precaución en la búsqueda de fosas clandestinas.

Arellano Hernández informó que una vez que se levante la cuarentena, ‘Tesoros Perdidos. Hasta encontrarlos’ reanudará la búsqueda de sus seres queridos, con el apoyo y resguardo de elementos de seguridad.





107 cuerpos de personas desaparecidas ha encontrado el grupo de rastreadoras ‘Tesoros Perdidos. Hasta encontrarlos’, desde su fundación en 2017.

