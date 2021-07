Pulmoneros instalan separadores en las unidades como medida sanitaria

Mazatlán, Sin.- Como parte del reforzamiento de los protocolos sanitarios, en días pasados autoridades municipales y el gremio transportista de Mazatlán llegaron al acuerdo de que las unidades deberían de contar con un separador para proteger tanto a los operadores como a los usuarios del transporte urbano y popular.

Esta nueva medida consiste en la instalación de acrílicos en pulmonías, safaris y camiones urbanos, que aíslan al chofer de los pasajeros, así como en las aurigas, si es que algún usuario desea ir en el asiento del copiloto.

A partir de esta semana se observó, sobre todo en zonas turísticas, que gran cantidad de pulmonías acataron esta disposición, algunos colocaron un acrílico y otros plástico transparente.

En los camiones urbanos son pocas las unidades que se han visto que traer algún separador, y en las aurigas no se ha observado, pues no es obligatorio si no llevan pasaje adelante.

En cuanto a los aforos, el número de personas que están permitidas en las aurigas son máximo ocho, en las pulmonías podrán viajar hasta cuatro, además es obligatorio el uso de cubrebocas en choferes y pasajeros.

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como la delegación de Vialidad y Transporte, estarán realizando operativos de inspección y vigilancia para hacer cumplir los productos. Quien no cumpla con lo establecido será acreedor a una multa económica que puede ascender a más de 500 pesos.









