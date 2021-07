Jóvenes de Mazatlán hacen fila hasta dos horas para vacunarse contra el Covid-19

Mazatlán, Sin.- Jóvenes que acuden a los centros de vacunación instalados en Mazatlán para recibir la primera dosis del biológico Sinovac, calificaron de buena a muy buena la atención del personal de salud, pero se quejaron de las filas largas bajo el sol que se hace para entrar al área de inmunización.

Coincidieron en señalar que el tiempo de estancia desde que llegan hasta que salen, tras recibir la vacuna, es de entre hora y media a dos horas.

Comentaron que además de pedirles que no consuman mariscos y carne de cerdo por tres días, también se les prohibió asolearse y consumir drogas lícitas o ilícitas como beber café y alcohol, fumar tabaco, ingerir marihuana o cocaína.

“Me fue muy bien, fue más el tiempo que duré en la fila que lo que tardaron en ponerme la vacuna adentro, fue lo que más tardamos, como unas dos horas, pero la atención fue muy buena”, expresó Paulina Mociño, de la colonia Olímpica.

Dijo que el personal médico le aconsejó mantener la calma, tener reposo, no asolearse ni hacer esfuerzo, y en cuanto a alimentos, le prohibieron consumir mariscos o alguna droga.

Por su parte, Fernando Ortiz, de El Quelite, dijo que sólo los tuvieron 15 minutos bajo observación, después de recibir la vacuna, pero el mayor tiempo lo hizo afuera del Polideportivo de la UAS haciendo cola, por casi una hora.

“Nos atendieron muy bien, excelente, en 15 minutos ya estábamos afuera, pero nos tocó hacer un poco de cola, como unos 50 minutos o una hora, adentro fue muy rápido, nos pidieron que no bebamos, no nos droguemos, que no fumemos, que si nos sentimos mal, que acudamos rápidamente al médico”, apuntó.

Yésica Rocha, de la colonia Independencia, invitó a todos los jóvenes para que acudan a vacunarse, que pierdan el temor al piquete o a los efectos secundarios.

“Me fue bien, no tuve reacción, no nos dejaron usar el teléfono adentro, aparte nos dijeron que no comiéramos mariscos nada más, y nada de tabaco tampoco alguna sustancia como mariguana o alguna otra droga”, indicó.

En caso de que presentaran síntomas leves, les recomendaron guardar reposo y en caso de sentir molestias fuertes, acudieran rápidamente al médico.

De lunes a viernes, de esta semana, autoridades de salud estiman aplicar 80 mil dosis del biológico Sinovac en los centros de vacunación instalados en el puerto, tan solo en el Centro de Convenciones Mazatlán se inmunizarán alrededor de 20 mil jóvenes de 18 a 29 años de edad.

CIFRA

80 mil dosis se aplicarán esta semana a jóvenes de 18 a 29 años de edad.









