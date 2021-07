El reto de don Roberto: ser adulto mayor y salir a buscar el sustento

Mazatlán, Sin.- A propósito de la pandemia por el Covid-19 y las afectaciones que ha dejado en las finanzas de las personas, han sido los adultos mayores los que más han padecido el tema económico, pues muchos de los que tenían un empleo lo perdieron o tuvieron que parar temporalmente al ser una población vulnerable, lo que ha dificultado conseguir el sustento diario.

Don Roberto Flores Rodríguez recientemente cumplió 70 años de edad y celebra la vida con mucho gusto, ya que hace algunos meses estuvo al borde de la muerte al contraer el coronavirus.

El nayarita de nacimiento, pero mazatleco de corazón, tiene una trayectoria de más de 50 años de vendedor semifijo a los alrededores del mercado Pino Suárez, pero desde hace 42 años no se ha movido de la esquina de la calle Benito Juárez y Leandro Valle, donde ofrece fruta fresca.

Recuerda que el año pasado, cuando se anunció el confinamiento social, pasó varios meses sin trabajar. Fueron días muy difíciles sin poder tener una fuente de ingresos.

"No me dejaron trabajar hasta que se arregló un poquito, duré casi siete meses. Es un sufrimiento, como dice el dicho 'un día aguantas sin comer ¿pero ya dos días?, ahora siete meses que me aventé, batallándole", recordó.

Y pese a que pudo regresar a su carreta, las ventas no han sido las de antes; la fruta se vende poco y también por eso no encarga mucha, para que no se le vaya a queda.

"Hay mucha fruta, pero con la enfermedad esa que anda no se vende casi, están bajas las ventas, la llevamos poco a poco", agregó.

Cuando por fin parecía que todo iba bien, don Roberto contrajo Covid, hace unos meses, lo que lo alejó nuevamente de su carreta.

"Me enfermé, dos meses duré, pero le puse ganas y me aliviané, sí me vi malo, pero ahorita gracias a Dios estoy bien, no siento nada, quién sabe después, pero aquí estamos echándole ganas", dijo.

Menciona que es una enfermedad difícil de curar, afortunadamente no tenía ningún otro padecimiento que le complicara su salud, de lo contrario, piensa que no la habría librado.

"Ya me vacuné, me siento bien, claro que se siente uno más o menos acá, por los años, porque ya no está uno joven", mencionó.

Disfruta mucho de su trabajo, hasta ha aprendido a convivir con las abejas que se acercan a su puesto, por lo dulce de las frutas.

"Me sirve como distracción estar aquí trabajando, en la casa me enfado ya, porque si estás asustado nomás, estás pensando en eso, más pronto te vas a enfermar, hay que meterle ganas", expresó.





Desde hace 42 años vende fruta fresca en el mismo lugar de Mazatlán.





De lunes a domingo, de medio día y hasta las 6:00 de la tarde, se encuentra en su carreta en la esquina de siempre, a un costado del mercado Pino Suárez. Ofrece fruta fresca y picada de la temporada; mango, sandía, piña, jicama, pepino; ya sea solas o combinadas, no puede faltar el chile en polvo y limón.

"La gente ya sabe que la fruta es buena para su salud, más en estos tiempos. Yo ya tengo mis clientes, si alguien viene y le gusta la fruta regresa el día siguiente, o dentro de cinco días, pero regresa", comentó.

Cómo todo, añadió, hay días buenos y días malos, pero el secreto es no rendirse y ser constante, seguir adelante, a pesar de que los tiempos ya no son los mismos y a qué no cuenta con un salario fijo.

Para don Roberto ha sido muy difícil, pero no imposible, salir adelante en medio de la pandemia. No es que la crisis sanitaria por el Covid-19 afecte sólo la vendimia de la fruta, sino que también está con el riesgo latente de contagiarse nuevamente del virus.

Sin embargo, es su única fuente de ingreso y tiene que salir todos los días a buscar el sustento, por ello procura estar bien protegido con su cubrebocas y teniendo a disposición de su clientela gel antibacterial.

En Sinaloa hasta el mes de julio, de acuerdo a datos proporcionados por el director de Atención Médica de la Secretaría de Salud, Óscar Garzón López, los adultos de 70 a 79 años son los que más se han hospitalizado, en total dos mil 847 pacientes.

El año pasado, las personas de 60 años y más, era el “grueso” de los pacientes contagiados, al ser el 52.6 % cifra que disminuyó al 39.1 % este 2021.













