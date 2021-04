Protesta ciudadano a las afueras de la dirección de Planeación

Mazatlán, Sin.- El ciudadano Mario Cabrales, vecino del fraccionamiento Jacarandas, protestó esta mañana afuera de la dirección de Planeación en el Palacio Municipal, por una queja que no fue atendida oportunamente.

Mario denunciaba la construcción de un particular en un área pública por avenida Santa Rosa entre andador Orquídeas y Anaxágoras. Acudió desde el martes 27 de abril cuando la obra apenas iba empezando, así alertaría a las autoridades y podrían actuar a tiempo suspendido la obra por estar en un lugar que no debe.

Sin embargo, la autoridad hizo caso omiso y el proyecto de construcción, que es una techumbre para un negocio, continuó hasta concluirse. El ciudadano inconforme acudió al Ayuntamiento, donde con pancartas en mano se plantó afuera de la oficina del director de la dependencia, Jorge Estabillo Kelly.

"Cuando esta colonia se fundó se dejaron una calle andador y en el andador por lógica dejaron cabeceras para estacionar vehículos porque son muy angostos, al tiempo algunos vivales fueron poniendo un puestecito, una lonita y ahí se fueron. Yo me fui de la ciudad y cuando regreso me encuentro que ya no son lonitas ni carpas, sino construcciones", explicó Mario.

Agregó que en el municipio, poco a poco, particulares se han ido apropiando de aras verdes y espacios públicos y la autoridad no hace nada al respecto.

"Antier amaneció techado, yo denuncie antes para que actuaran antes de que techaran, no fue nadie. Les di ayer el día, de beneficio, a ver si actuaban y pusieran los sellos de suspendido", agregó.

Lo que más ocasionó la indignación del ciudadano es que a 30 metros de distancia, donde también había otra obra irregular, ahí si pusieron sellos de suspensión.

"Hay asuntos para los que no ocupamos denunciar para eso tenemos trabajadores y es su trabajo, sus facultades andar inspeccionando la vía pública y se justifica porque no hay denuncia, son cosas que están a la vista de todo el mundo", expresó.

Estabillo Kelly y un trabajador de la dirección de apellido Fonseca salieron a dar la cara al ciudadano, pero no llegaron a un acuerdo. Por lo que los funcionarios prefirieron meterse a la oficina. Mientras que Cabrera aseguró que permanecería ahí todo el día y de ser necesario regresaría todos los días hasta que se tomen cartas en el asunto.

"Todo el tiempo se quieren justificar con eso (intereses políticos), denigrando o degradando al que viene a denunciar, no señor, y si fuera de alguna agrupación, que no lo soy, ¿qué tiene? soy mexicano, soy mazatleco, soy sinaloense ¿qué más necesito?", cuestionó.

"Estamos hasta la madre, ellos dijeron que eran distintos, que eran un gobierno diferente y que íbamos a notar el cambio y yo no lo noto", añadió.













