Exigen claridad sobre ecocidio en fraccionamiento Los Sauces

Mazatlán, Sin.- El 7 de febrero del 2020, la ciudadana Guadalupe Lee, habitante del fraccionamiento Los Sauces, realizó una denuncia en Ecología en contra del departamento de Parques y Jardines por la tala de más de 168 árboles, plantas y arbustos en un área verde ubicada por la avenida Turquesa, entre Costa Chica y Villas de Cortés en dicho fraccionamiento.

Dicha área había sido forestada en el 2016 durante el trienio de Carlos Felton, por iniciativa propia de los vecinos. A inicios del año pasado, Guadalupe se encontraba fuera de la ciudad y a su regreso encontró que la mitad de los árboles que habían sido sembrados fueron cortados y talados. Sus vecinos le comentaron que fue el departamento de Parques y Jardines quien realizó dicha acción, según por un proyecto de rehabilitación que se llevaría a cabo.

En una primera ocasión, realizó una denuncia verbal a la directora de Ecología, Lourdes San Juan Gallardo, pero está no tuvo eco. Posteriormente, el 7 de febrero envío una denuncia escrita en la que detalla que fueron talados 21 palmeras de viajeros, dos árboles de olivo, dos ficus, un pino, siete guayabos, cinco papayos, tres guanabos, 20 plátanos, dos limones, una lima, un aguacate, un mango, un almendro, una yaca y más de 100 arbustos y plantas de ornato en un área verde de 30 por 38 metros aproximadamente.

El 18 de febrero el departamento acusado giró un oficio a Ecología con el folio DSPM- 139/2020, en el que argumentaba que en tres parques de los fraccionamientos Pradera Dorada, Villas del Sol y Los Sauces se estaban llevando a cabo obras de tala y renovación de recursos forestales derivado de la renovación de los mismos.

Y se especificaba que habían sido retirados especies de árboles que no son endémicos de la región como "neem", con el argumento de que cambia el PH de la tierra y vuelve el ambiente tóxico para los insectos. Se agregó que dichas áreas serían rehabilitadas a la brevedad posible con árboles de la región. Esto firmado por Alberto Zambrano, jefe de Parques y Jardines.

El oficio fue recibido en Ecología el 19 de febrero y ese mismo día se envió una contestación a la denuncia.

En el documento Oficio Dema: 0499/ 2020 se informa que: “La dirección no tenía conocimiento de la tala de árboles que hace mención en la denuncia, por lo que solicitó información al departamento de Parques y Jardines mediante el oficio DSPM- 139/ 2020 y que efectivamente se está realizando tala y renovación de árboles en algunos parques de la ciudad”.

Sin aclarar si procedería la denuncia con la apertura un expediente, sólo se menciona que se le hizo una recomendación a la jefatura, para que cuando se pretenda realizar este tipo de proyectos, se de conocimiento a la dependencia a fin de dar recomendaciones conforme al reglamento para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Mazatlán.

Además, se aseguró que, en lo que respecta a la dirección, se encargaría de supervisar que los arboles que fueron talados se realizara con especies endémicas de la región. El documento lo firmó San Juan Gallardo.

Los vecinos llevarían a cabo una denuncia colectiva, pero por motivos de la pandemia del Covid-19 ya no procedió. Desde entonces y hasta la fecha no han tenido conocimiento de cómo procedió la denuncia, mucho menos se ha llevado a cabo el proyecto de rehabilitación del área verde.

"Dijeron que iban a venir y no vinieron, ¿qué hacemos?, ¿nos quedamos con los brazos cruzados? Aquí no había ningún árbol de neem. Yo me ausento en enero por una enfermedad y ve lo que pasó, esto es una destrucción total", comentó Guadalupe.

Actualmente se encuentra reforestando nuevamente el área, pues el proyecto nunca llegó, solo que los vecinos se desmotivaron y no han querido participar otra vez.

"Ecología debe determinar si el proyecto es viable. Veo notas en la cuales sigue diciendo: 'el reglamento se tiene que cumplir, 'ahí va la ley',' ahí va la multa'. No hizo nada en eso ¿dónde está el expediente, la multa?", expresó.

La ciudadana sigue esperando claridad en el caso; a Parques y Jardines, porque dicho proyecto nunca llegó, y a la dirección de Ecología, si se le dio el seguimiento adecuado a la denuncia, como sucede con cualquier otra denuncia.

"La directora cometió el delito de omisión, ya que dos veces hice la denuncia, la primera fue en persona y no me hizo caso y la segunda la hice por escrito. ¿Cuál proyecto? si ni ella misma lo conocía, me preguntó, ¿se puede ser juez y parte o solo se aplica el reglamento a conveniencia?, ¿dónde está el expediente que abrieron por ese delito?, ¿a qué juez de lo civil se lo envió?".

EL CASO

Parques y Jardines realizó en el fraccionamiento los Sauces la tala de más de 168 árboles, plantas y arbustos en un área verde ubicada por la avenida Turquesa, entre Costa Chica y Villas de Cortés.









