Propondrá diputado Alcántara eliminar el predial

Mazatlán, Sin.- El diputado federal Leobardo Alcántara Martínez anunció que presentará la iniciativa para desaparecer el impuesto predial, porque es algo que quiere la gente.

“Yo sé que van a llorar los presidentes municipales y me van a mentar hasta la madre, pero hay mucha gente que la verdad, como todos ustedes saben, es muy costoso que te estén cobrando el impuesto predial de una casa que tú ya adquiriste y no hay razón de ser para estar cobrando impuestos”, dijo.

Cuestionado acerca de que el impuesto predial es el principal ingreso de los municipios, el diputado federal dijo que deberán de buscarle por otro lado, porque ya no deben de estar “jodiendo” a la gente.

“No es justo que tu compres un carro y tu casa y terminas pagando más de lo que costó la casa a tantos años, no es justo estar pagando impuestos prediales altos, muy caros para mucha gente y sobre todo que tienes un salario bajo, y todavía tienes que estar pagando impuestos que no tienen razón de ser”.

Adelantó que esta iniciativa la va a presentar los primeros 15 días de enero, ya que consideró que no es justo pagar tantos impuestos. México, agregó, es uno de los pocos países a nivel mundial que paga un impuesto por tener una casa.

“Lo estoy viendo con los del Partido del Trabajo, lo vamos a consensuar, de hecho, los del Partido, los 33 diputados, ya me dieron el voto a favor, entonces vamos a consensuar con los compañeros de Morena y del Verde, con el PRI y el PAN, porque tiene que salir esta iniciativa para ya dejar de estar abusando de la gente con tantos impuestos”.

Adelantó que aparte de la eliminación de la tenencia, vendrán dos o tres iniciativas más que va a presentar en beneficio de la ciudadanía.

Aseguró que está consciente del impacto que tendrá en los municipios, pero será más en la gente que paga esos impuestos.













