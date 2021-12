Diputados aprueban aumento al Predial Urbano en los 18 municipios

Culiacán, Sin.- Este martes quedaron aprobados los dictámenes que establecen los valores unitarios del suelo y de las construcciones de los 18 municipios las tablas catastrales para los 18 municipios del estado beneficiando a quienes menos tienen, ya que más del 80 por ciento de los contribuyentes solo pagarán un 2.5 por ciento más por Impuesto Predial Urbano, tasa que está por debajo del índice inflacionario.

Cabe recordar que el lunes en sesión extraordinaria se aprobaron la actualización de tablas catastrales de nueve municipios y este martes en sesión ordinaria los legisladores por mayoría aprobaron las que faltaban: de Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Navolato, Culiacán, Mazatlán, Rosario y Escuinapa. Elota no presentó los valores unitarios del suelo.

Las tasas de actualización aprobadas serán del 2.5 por ciento cuando el valor del suelo y de la construcción sea de hasta un millón de pesos; del 3.0 por ciento cuando el valor oscile entre el millón un peso y los tres millones; y será del 4.0 por ciento cuando el valor rebase los tres millones de pesos.

En el artículo segundo transitorio de los decretos se estable que:

“Durante el año 2022 el importe del Impuesto Predial en los Predios Urbanos con o sin construcción, será mayor respecto del monto que correspondió pagar en el 2021”, y se atienden los porcentajes señalados de acuerdo a los valores.

Se establece también que a los predios con o sin construcción que se integren al padrón catastral, se les aplicará la tarifa establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado.

Por su parte, para los predios que tengan modificación del valor catastral por motivos distintos a la aplicación de la Tabla de Valores Unitarios del Suelo y de las construcciones aprobadas, se considerará lo siguiente:

Si el valor catastral de un predio para el año 2022 es mayor al valor anterior, a la diferencia entre dichos valores se aplicará la tarifa establecida en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado y al impuesto resultante se le sumará al impuesto inmediato anterior determinado.

Para el caso de que el valor catastral de algún predio resulte menor al del movimiento anterior, el impuesto predial se calculará disminuyendo el importe determinado o pagado en dicho movimiento, en la misma proporción en que haya disminuido el valor catastral.

Durante la discusión de los dictámenes se les permitió a los alcaldes que quisieran intervenir en tribuna, es decir, tenían voz, pero no voto.

Los alcaldes de Ahome, Gerardo Vargas Landeros y Martín Ahumada, de Guasave se pronunciaron a favor de que no se cobren más impuestos, pero que sí se busquen mecanismos para eficientar la cobranza.

Por su parte el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro advirtió en tribuna que si no se aplica el cien por ciento de acuerdo a la inflación, se afectará a la población más vulnerable.

A los legisladores les advirtió que emitirá otra vez una controversia, así como denuncias penales a los legisladores “por abuso del poder”.

Lamentó que al no aprobar su propuesta del aumento del seis por ciento en el mes de enero del 2022, se eliminarán los descuentos hasta del 40 por ciento a comerciantes e industriales.

“Si esto no se corrige, y se hacen las cosas mal, nos vamos a ver obligados a quitar los descuentos a jubilados y pensionados, porque aparte de bajar la tasa de captación les tenemos que dar el descuento del 80 por ciento, pues les vamos a salir debiendo”.

Arremetió contra los diputados principalmente a los de Morena a los que calificó de traidores, porque dijo que éstos están viendo por su futuro político, asegurando que el renunciará a cualquier aspiración, porque no le importa el costo político, lo que quiere es que le vaya bien a Culiacán.

Aseguró que si no hay recursos para llevar bienestar a la sociedad en obras públicas y pago a los trabajadores se va a presentar la ingobernabilidad en el estado, por ello, dijo que apela a la dignidad de los diputados para que voten a conciencia y no como les digan, que no sean borregos en especial a las y los diputados de Morena.









