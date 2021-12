Ciudadanos no denuncian irregulares en obras en Escuinapa

Escuinapa, Sin.- Las denuncias ciudadanas sobre irregularidades en obras mal ejecutadas o la mala aplicación de recursos son prácticamente nulas en el municipio de Escuinapa, así lo informó el síndico procurador, José Antonio Prado Zarate.

El funcionario comentó que, aunque a través de redes sociales u otros medios de comunicación la ciudadanía expresa sus inconformidades, no se realiza la denuncia formal ante la instancia correspondiente que es la contraloría interna.

"La gente no lo hace, no denuncian, solamente lo hacen en redes o lo hablan ante los medios, pero tienen que venir con nosotros porque es el dinero del pueblo el que se gasta para hacer una obra, sea cual sea".

Recalcó que tiene que ser el ciudadano el principal vigilante de la aplicación de los recursos públicos.

"Nadie piensa que nos están robando cuando se ejecuta mal una obra, tenemos que volvernos todos unos vigilantes, no solamente de quien cumple o no como autoridad, sino también de los civiles que ejecutan una obra y no cumplen con los requerimientos de esta, entonces nos están robando, sino lo denunciamos, como ciudadano tenemos una corresponsabilidad en eso".

Asimismo, dijo que no es necesario ser un ingeniero experto en obra pública o un profesionista en la aplicación de recurso, ya que mientras un ciudadano considere que una obra no se está realizando bien, tiene todo el derecho de denunciarlo y así la autoridad competente acudir a verificar la denuncia.

Para concluir, dijo que actualmente ya se está trabajando en la fiscalización de todas las obras realizadas por la pasada administración en las cuales se verifica que estén bien construidas.













