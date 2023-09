Procederá el Ayuntamiento de Mazatlán contra “aviadores”

Mazatlán, Sin. -No puede seguir habiendo esas condiciones, señaló el alcalde Edgar González Zataráin, al informar que se había encontrado una larga lista con personal sindicalizado que no acude a trabajar pero que de forma puntual siempre cobra su quincena.

El munícipe aseguró que se va a proceder contra los aviadores, pero es un tema que se va dialogar y se hará conforme lo indiquen los procesos; esta situación afirmó, va a lastimar y doler al Sindicato y ante ello no descarta molestia, conflicto y confrontación.

Ese tipo de práctica se ha detectado mucho en el área de Parques y Jardines y con personal de oficina, que nada más van a checar y se van a su casa, además de algunas paramunicipales como Jumapam, también mencionó que hay gente que está perdida en las drogas y el alcoholismo que sigue cobrando sin ir a trabajar.

"Se levantan actas, se hacen procedimientos, pero siguen defendiendo lo indefendible, también tienes que ser cuidadoso, yo no puedo dejar que me gane el enojo y despedir a alguien para que al rato le cueste la administración una millonada, hay que hacer los procedimientos bien. Sii se han separado algunos del cargo, muy pocos, tres o cuatro y hay otros más en la lista", dijo.

Agregó que pese a las numerosas necesidades se ha estado mejorando las áreas de los trabajadores, pero también se tiene que ser prudente con lo que se sume al contrato colectivo que está cargado ya de muchos beneficios.

"Para mí los más fácil es llevar la fiesta en paz, no tener ningún conflicto, incluso hasta que me aplaudan por darle todo lo que me piden y tendría al sindicato bien, con todo el respaldo total hacia la administración, pero ¿a costa de qué? por un cargo hacia la administración, hacia el pueblo, hacia las finanzas, ¿de cuánto?"

Nuevas plazas

Ante toda esta situación González Zataráin apuntó que ya no factible seguir abriendo tantas plazas al Sindicato e incluso indicó que se está por terminar un estudio actuarial que se mandó hacer de manera externa y el cuál va a indicar qué tan rebasados de está de personal y el porqué ya no debe de haber más.

Actualmente hay un paquete de 100 plazas de sindicalizados el cual no se ha logrado concensar, precisó que estás en plazas se van a otorgar completas debido a que ya están firmadas en un convenio.

"Ellos de defensa de sus derechos y nosotros la defensa de los derechos de la administración, que es cuidar el recurso, es direccionar bien el recurso y sobre todo no sobrepasarlos porque antes se podía hacer, yo entiendo que hay una inercia que se venía haciendo durante muchos años, pero las condiciones no están para seguir con ese ritmo, hay tantas necesidades", añadió.