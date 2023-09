Despiden a titular de Comunicación Cultura por promover a Fernando Pucheta

Mazatlán, Sin. -Adriana Torres, encargada del área de Comunicación del Instituto de Cultura, será cesada de sus funciones al comprobarse que promovió a Fernando Pucheta al convocar a medios de comunicación a la rueda de prensa de su "destape", aunque había hecho lo mismo con la vista de una de las "corcholatas" morenistas.

El presidente municipal Edgar González Zatarain mencionó que pedirá al titular del Instituto de Cultura, Raúl Rico González, notifique a Torres sobre su despido.

"Yo lo voy a pedir a Raúl Rico que haga lo conducente, ellos ya saben porque yo tuve reunión con los directores, les deja muy claro que no se metan en los procesos, que no interfieran, que no politicen la administración", dijo.

Con la separación del cargo de Adriana ya son tres los trabajadores que han sido cesados en el Ayuntamiento de Mazatlán por andar promoviendo a las "corcholatas" nacionales y locales rumbo a la elecciones del 2024.

El ex titular de Rastro TIF ha sido otro de los cesados, ya que asistió a un evento de Marcelo Ebrard. Foto: Francisco Ramírez | El Sol de Mazatlán

González Zataráin reconoció que hay muchos inquietos por las candidaturas y podría generarse un caos al interior de la paramunicipal, y a pesar de las advertencias de que podrían ser despedidos.

"Estamos viendo cómo hacemos política y no cómo rendimos frutos para la sociedad. Entonces eso no está permitido, yo no lo voy a permitir hoy lo voy a pedir a Raúl que le notifique", agregó.

Cesados

Felipe Velarde Sandoval, ex titular del Rastro TIF fue cesado por haber asistido a un evento con Marcelo Ebrard en su visita al municipio.

También fue cesada de sus funciones Kenia Camarena, quien ocupaba un puesto en la Dirección de Servicios Públicos por promover a Adán Augusto López.

Adriana Torres encargada de comunicación de Cultura será cesada de sus funciones por promover a Fernando Pucheta.

Sin decir nombres, el edíl dijo que ya hay otro trabajador en la mira por esta misma razón.

“Si tienes muchas ganas de andar haciendo política, de andar en campaña tan sencillo como decir 'ya me voy’”.