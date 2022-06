Protestan padres de familia por falta de personal y desvío de recursos

Mazatlán, Sin.- La Asociación de Padres de Familia del Jardín de Niños Guadalupe Alamaral López, ubicado en el ejido de El Venadillo, protestaron esta mañana por la falta de personal en área de intendencia y ante un posible desvío de recursos.

Patricia Astorga presidenta de la APF, expuso que desde el mes de noviembre no cuentan con personal en intendencia y desde hace unos cinco meses que ellos, de su bolsillo, pagan a uno particular para que acuda a realizar las labores de limpieza.

Al intendente particular se le pagan 250 pesos por día y para muchas madres de familia es insostenible estar dando una cooperación diaria o de manera semanal. Además de que en la plantilla administrativa si aparecen dos intendentes, los cuales cobran el sueldo, pero no se presentan a trabajar.

"Se supone que nosotros tenemos dos intendentes y de esos dos no hay ninguno", expuso.

Antecedente

En noviembre del 2021 el intendente del jardín de niños pidió un permiso por seis meses sin goce de sueldo, durante ese lapso no se dispuso de un nuevo intendente, por lo que se les pidió la cooperación a los padres de familia para pagar a uno particular.

En el mes de abril venció el permiso del intendente, pero semanas antes su esposa acudió al departamento de Recursos Humanos con la finalidad de extenderlo debido a una incapacidad o con la posibilidad de tomar ella su lugar en la plaza para ser reincorporada al jardín de niños.

Fue ahí donde se le informó que no podría regresar a ese plantel debido a qué ahí ya había dos intendentes y que la filiación del jardín era poca como para meter a un tercero. El detalle es que los supuestos dos intendentes nunca se han presentado a laborar y hay un desvío de recursos.

Al dar cuenta los padres de familia a las autoridades educativas sobre posibles aviadores, los han traído a puras vueltas y rodeos, mandando los de un departamento a otro y justificando que fueron malos entendidos y equivocaciones por parte del personal de RH y que por cuestiones de papeleo no se ha podido incorporar el nuevo intendente que asignaron. Ya no les creen nada.

Poco a poco las autoridades involucradas se fueron deslindando del tema y al final les dijeron a los padres que ellos resolvieran el problema en Culiacán, por lo que ahora cuestionan y ponen en duda si las autoridades son parte y/o cómplices del desvío de recursos del aviador.

"Lupita Ontiveros, jefa de sector, nos dijo que ya no iba a mover un dedo para resolver el problema, que nosotros le hiciéramos como quisiéramos", agregó.

Mientras son peras o son manzanas, al plantel no se ha presentado ningún intendente, pero éste si cobra un sueldo. Además, con el rebrote de contagios de covid-19, no hay confianza en los padres de familia para mandar a sus hijos al jardín, porque no tienen certeza de que las aulas estén 100% limpias o desinfectadas.

"Nosotros estamos pagando intendente y no se me hace justo terminar el año y empezar otro el año pagando. Están cobrando sueño sin hacer el trabajo, los recursos pertenecen al plantel", añadió.