No hacer actividades al exterior en las escuelas; exhorta Sepyc

Culiacán, Sin. -Debido a las altas temperaturas que se presentan en el estado de Sinaloa, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) ha instruido a las escuelas públicas restringir las actividades al aire libre.

Esto con el fin de evitar que alumnos sufran golpes de calor o signos de deshidratación y cuidar la salud de los niños y niñas.

También puedes leer: Agrava sequía en Sinaloa, suman a 128 las comunidades que reciben agua en pipas

En ese sentido, la encargada del Despacho de la Sepyc, Catalina Esparza Navarrete, comentó que, además de limitar las actividades al aire libre, se emitió a las escuelas la instrucción de la hidratación constante a los estudiantes.

Especificó que la indicación no es para todas las escuelas, sino aquellas que no cuentan con aires acondicionados o bien, no hay áreas verdes o zonas de arborización que ayuden a mitigar las altas temperaturas.

“Lo primero es suspender las actividades al aire libre en aquellas escuelas donde las condiciones no lo permitan, porque también algunas están arborizadas, atenúan un poco el calor. Otras escuelas tienen una techumbre, una buena techumbre que permite de alguna manera trabajar”, expuso.

La titular de Sepyc, precisó que los meses de mayor restricción de actividades sería entre los meses de junio y julio, y que además, por las altas temperaturas, se dispondrá de la reducción de calendario escolar para que concluya el día 5 de julio.