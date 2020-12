Priistas amenazan con desbandada

Culiacán, Sin.- En medio de llamadas a la unidad, a la reconciliación, a la perseverancia, al trabajo y a que cada priista ponga su granito de arena para que en el proceso electoral 2021, donde se elegirá al gobernador, alcaldes, diputados federales y locales, obtener la victoria, el ambiente del tricolor no es tan terso, la desbandada, la inconformidad y los deseos soterrados de los militantes se pueden desbordar en cualquier momento.

Las pasiones de priistas se desbordaron durante el Consejo Político Municipal del PRI que se llevó a cabo el domingo pasado en Culiacán, muchos externaron su inconformidad, pero la gran mayoría contuvo sus arrebatos, se los guardó, pero que de un momento a otro pudieran decir ya no soy de aquí.

Local PRI ocupado para evitar el abandono de los sectores productivos: Sergio Jacobo

Jesús Valdés le dijo a los asistentes que el trabajo y la perseverancia serán factores determinantes para el próximo proceso electoral, “todavía no hay convocatoria; necesitamos sumarnos y construir la plataforma electoral para ganar con la fuerza de la militancia con propuestas contundentes que nos permitan convencer a la ciudadanía”.

Fue reiterativo al señalar que “con las mejores propuestas de los mejores, hombres, mujeres y jóvenes en las boletas, retendremos la gubernatura y recuperaremos los espacios perdidos”.

El coordinador del grupo parlamentario del PRI Sergio Jacobo también insiste que este no es momento para buscar satisfacer aspiraciones personales, sino trabajar muy fuerte para fortalecer al partido en su estructura y propuestas.

Jesús Valdés Palazuelos, presidente del PRI. Foto: Cortesía │ Jesús Valdés Palazuelos

La militancia no piensa así.

La ex diputada federal Paola Gárate Valenzuela abandonó el Consejo por no estar de acuerdo a que sólo unos cuantos tomen las decisiones del tricolor, su decisión fue aplaudida por muchos militantes que la acompañaron a la salida y a través de un video que subió Facebook, acusa que no “están aprendiendo la lección”.





Se convoca a unidad, sin tomar en cuenta a todos, se decide en las comisiones sin integrar realmente a todos; estos vicios desde muy niña los he venido viendo Paola Gárate Valenzuela





"No se puede seguir pensando que la gente es tonta, estas artimañas ya no funcionan, ya no convencen, si no les ha quedado claro abemos quienes sí aprendemos de los errores", dice.

Paola Gárate Valenzuela, directora del Centro Estatal de Prevención de la Violencia. Foto: Jesús Verdugo

Gárate Valenzuela formó parte del grupo político de Sergio Torres Félix, ahora advierte que está valorando la posibilidad de dejar el tricolor donde por muchos años ha militando, ya que asegura que en el PRI no la han valorado mientras que desde hace mucho tiempo otros partidos le abren las puertas y le hacen buenas ofertas.

Deja en claro que le dolería dejar el PRI porque su inconformidad no es contra el partido sino con quien lo dirige que sólo está pensando en la gubernatura.

Así el efecto dominó que ocasionó la salida de Sergio Torres para irse de candidato a Movimiento Ciudadano apenas empieza a manifestarse, pero que al calor de las reparticiones pudiera ampliarse.

Jesús Valdez asegura que no hay desbandada sino gente inconforme que pese a que todavía no inicia el proceso electoral, presionan. Más que desbandada hay gente inconforme que a pesar de que todavía no se da el proceso electoral presiona para lograr una candidatura.

Diputado Faustino Hernández. Foto: Cortesía │ Congreso del Estado de Sinaloa

Faustino Hernández, uno de los cuadros más distinguidos del PRI y que anda en campaña en busca de ser el candidato a la presidencia municipal de Culiacán al cuestionarlo de que si el PRI no lo elige renunciaría a su militancia se mostró confiado porque “está sembrando para cosechar”, además advierte que cuenta con el respaldo de los ejidatarios de Culiacán y del resto del estado.

Cinthia Barraza dirigente de la asociación corriente crítica, adherida al PRI y amiga de Sergio Torres dijo que abandonó el PRI no por seguir a su amigo, sino por acoso político por parte del dirigente estatal, sin embargo, anunció que está valorando la posibilidad de irse a Movimiento Ciudadano, incluso, invitó a más priistas que se sientan relegados abandonen el partido y busquen otros partidos donde si se les tome en cuenta.

Otro problema que se le presenta a la dirigencia priista, son las coaliciones, los militantes demandan condición de que quien la encabece sea un priista.

Foto: Cortesía │ Óscar Valdez

El ex diputado local, Óscar Valdez, asegura que la base, la militancia priista demanda que el candidato a la gubernatura tiene que ser un priista 100 por ciento, porque cuenta con muy buenos cuadros políticamente hablando por lo que tiene confianza en que se va a tomar la mejor decisión.

“Que no te tomen en cuenta porque tienes un puesto en gobierno, porque están cercanos a un funcionario, el tema es que sean rentables y que ganen para sumar votos al proyecto de la gubernatura”, insiste.





















