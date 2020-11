Me la rifaré hasta el último aún sin candidatura: Gerardo Vargas

Culiacán, Sin.- Gerardo Vargas Landeros comenzó un activismo político desde hace meses para posicionarse en el partido Morena rumbo a la gubernatura en las elecciones del 2021, pero él mismo asegura, en entrevista con El Sol de Sinaloa, que no se trata de que sea el candidato elegido, sino que Sinaloa se vista el color de Morena.

“El tema de fondo no es Gerardo Vargas, el tema es Sinaloa, primero tiene que ser la decisión de mi estado y al último mi circunstancia personal; es decir, yo quedaré contento si la Cuarta Transformación llega a Sinaloa, sea Gerardo Vargas o no sea Gerardo Vargas”, señala.

Al arrancar las encuestas internas del partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, el ex secretario General de Gobierno en el sexenio de Mario López Valdez, comenta que lo ideal para los sinaloenses es que surge un candidato de unidad bajo el consenso de todos los grupos políticos, pero que sean los ciudadanos de Sinaloa los que decidan el nombre de la persona,

Que sean los sinaloenses los que decidan y ya al final los grupos debemos unirnos a ese hombre, a esa mujer, para que gane Morena en 2021 Gerardo Vargas Landeros

Por el contrario, insiste en que no se trata de que él llegue, sino que la Cuarta Transformación cambie a Sinaloa.

Sin embargo, le apuesta a que si Morena va unido como partido, él se la rifará hasta el último día aun no siendo candidato, siempre y cuando haya una responsabilidad para mi equipo, una invitación del grupo que vaya a abanderar a Morena.

¿Tiene confianza Gerardo en las encuestas, al final es la sociedad quien elija?

Es correcto, yo le apuesto a que los sinaloenses quienes van a elejir, es lo que me da a mí mayor tranquilidad y claro que creo en ellas, creo en la 4T y en los estatutos de Morena.

Sin embargo, es un panorama complicado al interior de Morena, entre los grupos.

Es normal, en el PRI es un desorden, ya se fue Sergio Torres, le hará un hueco enorme en Culiacán y otros municipios; de los que están ahí, unos ya se quieren ir a diferentes lados, platicando con partidos, muchos se han acercado conmigo; Acción Nacional está en una situación difícil y Morena no es la excepción, hay diferentes grupos, y cada uno trae su aspirante hombre o mujer a la gubernatura, pero hay un compromiso moral de que el que gane la candidatura, sea el que sea, todos deberemos ir juntos a competir el año próximo y asegurar que Sinaloa se pinte de Morena.

¿Ya te has sentado con otros grupos de Morena a platicar?

Por supuesto que sí, y no solamente me he sentado sino que públicamente a través de videos, columnas, entrevistas, invitándolos a esa unidad. Queremos que la Cuarta Transformación llegue a Sinaloa de la mano del presidente López Obrador.

¿Qué es lo más urgente en Sinaloa?

Lo más urgente es la economía. No hay dinero y la gente se siente desesperada porque no hay trabajo y se complica día con día llevar alimentos a sus seres queridos. A mí me han dicho que la pandemia quedó en segundo término si está la pandemia de la crisis. Ahí es donde necesitamos que Gobierno del Estado y los ayuntamientos se fortalezcan y junto con el gobierno federal tengan los programas para la gente.

















