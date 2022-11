Exhorta el PAN al gobernador dejar de proteger a Benítez Torres

Mazatlán, Sin.- La crisis que está viviendo el Ayuntamiento de Mazatlán, es la crisis política, de gobernabilidad y de impunidad más grande que se ha visto en el municipio, expuso Roberto González Gutiérrez tras la renuncia de Luis Guillermo Benítez Torres a la presidencia municipal y la decisión del gobernador de arroparlo invitándolo a su gabinete.

El consejero estatal del PAN, agregó que la "solución" que le han dado quienes actualmente gobiernan es la de darle la vuela a la página y que los mazatlecos se "jodan".

"Prometieron no mentir, no robar, no traicionar y lo primero que hicieron fue un pacto de impunidad con quién se presume realizó actos de corrupción al más alto nivel en nuestro municipio y eso no puede ser un caso aislado", agregó.

Precisó que en este caso las autoridades como el Congreso del Estado y el propio gobernador, Rubén Rocha Moya, no solo no ejercieron sus facultades para actuar en consecuencia ante este acto de corrupción, sino que dieron "licencia" al "químico" para que siga haciendo lo que quiera.

"El exalcalde no desaforado que sacaron por la puerta de atrás para que en la Secretaría de Turismo como "alcalde viajero" que fue, pues siga viajando impunemente por todo el país y quizás por todo el mundo", precisó.

Que el gobernador saque las manos

González Gutiérrez, en este panorama, observa al puerto como un laboratorio político de Morena, lo dijo no ser justo para las y los mazatlecos. Con estas acciones, añadió, la clase política pierde credibilidad.

"Le pido y le exijo al gobernador que saque las manos para proteger al alcalde y exhorto a la ciudadanía iniciar un proceso de recolección de firmas, ordenado conjunto entre toda la sociedad, para poder hacer una solicitud de juicio político al químico", exhortó.

Edgar González no se puede deslindar

Y sobre la designación del exsecretario del Ayuntamiento, Edgar González Zatarain, como alcalde sustituto, señaló que no se puede deslindar del caso luminarias, mismo que llevó a Benítez Torres a la renuncia, pues el que no haya asistido a la sesión del comité, cómo él asegura, no lo exime de responsabilidad.

"Sí eres parte del problema, no puede ser parte de la solución, si firmó en el comité de adquisiciones o no firmó, eso es lo de menos, como integrante debió haber denunciado porque esa información fue pública; el no haber asistido a ese si no lo exime de haber denunciado", dijo.