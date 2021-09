Preocupante que gobernador declare que no hay alerta de género en Sinaloa

Culiacán, Sin.- El hecho de que el gobernador Quirino Ordaz Coppel declare que ya no está vigente la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, corrobora que en Sinaloa no existe una política estatal que atienda, prevenga y busque erradicar y sancionar el feminicidio entre los tres niveles de gobierno, acusó, Priscila Salas.

La integrante del colectivo “No se metan con nuestras hijas”, destacó que es preocupante este factor, por lo que el camino que sigue para la sociedad es exigir al gobierno que se cuide, no se asesine, viole, ni se desaparezca a las mujeres.

“Tenemos un grave problema en el estado y el gobernador sale y dice que no hay alerta de violencia de género”, expresó.

Una corroboración más que surge ante esta declaración es que la coordinación entre los gobiernos estatales, municipales e instituciones no existe, ya que la noticia de Ordaz Coppel lo único que hace es visibilizar que no está haciendo ningún tipo de gestión en secretarías, órganos autónomos y la instancia de las mujeres.

“El Ismujeres no aparece ahí en el esquema del gobernador para nada, eso quiere decir que no hay ninguna coordinación, ninguna política, no hay ninguna acción”, subrayó.

La defensora de los derechos de las mujeres mencionó que la coordinación entre autoridades es una de las acciones que tanto cuestan por hacer de manera voluntaria, de ahí, que existan protocolos.

Este problema es mayor cuando se trata de política pública transversal con perspectiva de género y derechos humanos.

Desde 2017, los municipios Culiacán, Guasave, Mazatlán, Ahome y Navolato, fueron integrados en la declaratoria de violencia de género, por petición del Cmas ante la federación en el 2016.









