Perifoneo y edificios naranjas no sirven contra violencia de género

Culiacán, Sin.-Un perifoneo se anunciaba hace un mes, para prevenir y combatir la violencia familiar en Culiacán en una de las colonias con más alto índice delictivo: Alturas del Sur. Este delito es el que, junto con los números de contagio por Covid-19, en la ciudad, han ido al alza sus víctimas, que son principalmente mujeres.

Ahora en el mes de noviembre, se habla de 16 días para concientizar sobre la violencia de género. Instituciones gubernamentales realizan actividades de prevención como manos pintadas de naranja sobre murales, edificios iluminados del color que hace alusión a la causa y brindar información. Nada es nuevo, y aunque las activistas feministas destacan que estas actividades de prevención y sensibilidad, son necesarias; no han dado frutos. La violencia familiar no ha disminuido.

De acuerdo con la última medición del semáforo delictivo, la violencia familiar tuvo una alza del 8.8 por ciento de septiembre a octubre, pasando de 172 denuncias a 194, informó, Rosy Jacobo, integrante de Construyendo Espacios para la Paz.

Indicó que en octubre, se registraron 739 llamadas al 911 por violencia familiar, de las cuales sólo se presentaron una denuncia formal en el 26 por ciento de los casos.

En una comparativa anual, este delito tiene un aumento del 15.3 por ciento y en los últimos seis meses es del 19.1 por ciento, de acuerdo a la estadística de la organización.

“Si subimos de agosto a octubre, estamos subiendo con el delito de violencia familiar y tenemos una tasa de 20.3 por ciento por cada 100 mil habitantes y es importante que podamos continuar trabajando también en las colonias, porque si tenemos la información, es importante focalizarnos”, externó.

De las 739 llamadas, 28 son de la colonia Alturas del Sur, 16 de Lázaro Cárdenas, 15 de la zona centro, 13 de Gustavo Díaz Ordaz, 12 de Renato Vega y Villa Bonita; 11 de 21 de marzo y Adolfo López Mateos y 10 de Antonio Toledo, Barrancos y Las Coloradas.

En Alturas del Sur y Lázaro Cárdenas, el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar (CEPAVIF), realizó un perifoneo para alentar a las víctimas a denunciar. Esto para prevenir lesiones o hasta la muerte, que es a lo que lleva la violencia de género; el feminicidio.

MUJERES NO CONFÍAN

En un sondeo con 20 mujeres de la colonia Alturas del Sur, el 80 por ciento dice estar de acuerdo con las actividades preventivas para mitigar la violencia que se vive en la zona. Un 75.6 por ciento de las entrevistadas, asegura que no confía en las autoridades para denunciar.

“La policía no responde. El 911 es un mito casi casi, no hay prontitud. Se ve la buena voluntad de algunas y algunos funcionarios, pero la verdad no les creo que quieran de verdad hacer algo por las mujeres que a veces oímos gritar en peleas con el marido”, dice Nora de 35 años de edad.

EL PROBLEMA ES EL ESTADO

En el marco de los 16 días de activismo por el 25 de noviembre, la abogada y activista Teresa Guerra Ochoa, precisó que las campañas para erradicar la violencia de género, son de oropel y que, lo que se necesita, es un gobierno comprometido en atender desde lo legal, la Alerta por Violencia de Género.

“Se necesitan más policías, se necesita fortalecer la seguridad y reforzar el personal operativo de las instancias gubernamentales que se encargan de proteger a las mujeres”, manifestó.

De acuerdo con las mujeres de la colonia Alturas del Sur, que radican entre los 16 y 38 años, no perciben seguridad ni reforzamiento de vigilancia. Sin embargo, señalan que están interesadas en realizar actividades para bajar los índices de violencia.









