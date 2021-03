En Culiacán: Las mujeres gritan: ¡Vivas nos queremos!

Culiacán, Sin.- En Sinaloa este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no hay nada que celebrar; pese a que son uno de los soportes más importantes en la economía en el estado, su situación cada vez se torna más difícil es ninguneada en su trabajo y lo peor la violencia intrafamiliar es el pan de cada día, de la mayoría de las mujeres sinaloenses.

Este día se verá, como ya es usual, marchar a mujeres buscando que se haga justicia por los feminicidios que en Sinaloa es común que queden impunes, por ejemplo Feministas Alteradas Sinaloenses por redes sociales están convocando a manifestarse.

“#8M#Culiacán debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19 las manifestaciones que convocaremos como feministias Alteradas Sinaloenses en conjunto con otras colectivas para este año se llevarán a cabo de esta forma.

Agradecemos su difusión y participación. #NiUnaMasNiUnaMenos #VivasNosQueremos “

A las once de la mañana acudirán a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa junto con familiares de víctimas de feminicidio.

Posteriormente a las cinco de la tarde intervendrán tanto en catedral como en espacios públicos en memoria de las mujeres víctimas de feminicidios.

Sin embargo, la mayoría de las mujeres como siempre acudirán a su trabajo, muchas de ellas dejando a sus hijos a la buena de Dios, o si bien les va, cuidados por abuelos, o en el mejor de los casos, por la hermana o hermano mayor.

Su fuerza de trabajo sigue siendo vista inferior a la del hombre, pese a que muchas veces hacen la misma labor y ella percibe un salario inferior, por el sólo hecho de ser mujer.

NUMERALIA

El último censo -20220-, del INEGI en Sinaloa arroja que hay tres millones 026 mil 943 habitantes de esa población, Un millón 532 mil 128 mujeres, es decir el 50.6% del padrón, y de ellas, de acuerdo al último estudio que llevó a cabo el Codesin hay 568 mil 078 mujeres que trabajan o están en busca de un empleo.

Asimismo detalla que de un millón 106 mil 378 empleadores que hay en Sinaloa, el 20 por ciento -21 mil 149 son mujeres-, es decir que en el estado un 56 por ciento de las personas que han emprendido un negocio son mujeres.

Con respecto a la seguridad que tienen las mujeres en los últimos años, de acuerdo a la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública indica que en los últimos diez años han asesinado a 800 mujeres y en lo que va de este año a siete, todas ellas con un alto nivel de salvajismo y violencia.

El abogado y consultor en Derechos Humanos, Pedro Navarrete, señala que la violencia contra las mujeres es más peligrosa que el Covid-19 y el hogar es el lugar más peligroso para ellas.

“Quédate en casa” para juntos vencer el coronavirus, no tuvo en cuenta un elemento que era muy importante desde la perspectiva de género y justo es que no consideró que el hogar era el espacio, el lugar más peligroso para las mujeres en nuestro país y no consideró estos riesgos porque se olvidó desde esta estrategia que en estos espacios tenemos a los principales verdugos de las mujeres, a los principales agresores que son sus parejas”, dijo.

Este dato es confirmado por las instituciones como Cepavif y Sipinna

El departamento de Línea de Emergencias del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar (Cepavif), recibió 842 llamadas en el mes de enero del 2021 por violencia familiar en las que se detectó violencia psicológica, física, económica y sexual.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Margarita Urías Burgos advierte que las niñas corren mucho más peligro en estos momentos, por el confinamiento.

Urías Burgos destaca que los delitos que más se cometen son la violencia familiar, el abuso sexual y la omisión en el tema de educación y salud, principalmente.

La secretaria de SIPINNA revela que en tiempos “normales” de cada 10 casos denunciados por abuso infantil ante el Ministerio Público, siete se cometen en el seno familiar, sin embargo, advierte con cierta preocupación que las denuncias se van a disparar al concluir el confinamiento porque muchas víctimas conviven con sus agresores dentro del hogar y tienen temor, por lo que muchas denuncias están quedando prácticamente guardadas.

Precisa que SIPINNA se está preparando para que, una vez concluido el confinamiento, atender todas estas denuncias de manera oportuna y tomando en cuenta la “nueva normalidad”.

Por su parte la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos Angélica Díaz Quiñonez advierte que Culiacán se encuentra entre las ciudades que presentan una cifra negra del delito de violencia familiar por encima del 90%, es decir, de aquellos casos que no se denuncian.

“Según datos dados a conocer por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), los esposos y las parejas sentimentales son los principales agresores, con el 25.3% en el caso de que las mujeres sean las víctimas; asimismo, esta encuesta nos muestra que Culiacán es uno de los municipios con una alta cifra negra del delito”, señaló.

Precisó que una gran parte de la violencia contra las mujeres se está dando en los hogares, por el confinamiento por el Covid-19, sin embargo, dijo que la violencia contra las mujeres es global, no tiene fronteras, se da en todos los países y sociedades, y se dirige a todas las mujeres, sin distinción de clases, etnias o grupos de pertenencia.









