Por no pagar la aportación voluntaria, escuelas condicionan el ingreso a los alumnos

Mazatlán, Sin.- El jefe de Servicios Regionales de la SEPyC en la zona sur, José Juan Rendón Gómez, informó que ha recibido reportes por parte de los padres de familia sobre el condicionamiento del regreso a clases de los alumnos por un cobro de una aportación.

Esta situación se ha presentado tanto en la zona rural como urbana y la queja más recurrente es que a los niños y niñas, o no se les permite el ingreso a las clases, o no les entregan sus libros de texto, los cuales son gratuitos.

Mencionó que hay escuelas donde la aportación este hasta 250 para el pago de una credencial de estudiante, un examen de diagnóstico y cooperación para la Cruz Roja, por lo que recordó que la aportación a la benemérita institución es voluntaria, así sea desde un peso, y que los exámenes de diagnóstico son virtuales, no generan gasto.

Reconoció que las aportaciones que otorgan los padres de familia es para mantener los planteles y aunque hay razón en eso, precisó que no es condicionante para que al niño o niña se le permita el acceso o no a las clases.

"No es un condicionante para que el niño entre a clases y los padres de familia, la cultura de la denuncia, no la tienen; tienen miedo de las represalias a su hijo, me lo han comentado", precisó.

Sin denuncias formales

Añadió que hasta el momento todas las quejas o reportes le han llegado a través de WhatsApp, vía telefónica o simplemente como un comentario, por lo que invitó a poner una denuncia formal, por escrito, para proceder.

"Pueden acudir a Servicios Regionales para levantar la denuncia, una vez que se presenta se le llama al director de la escuela y se habla con supervisor y jefe de sector, muchas veces no están enterados de lo que está pasando", exhortó.