En Mazatlán alumnos toman clases al aire libre

Mazatlán, Sin.- En este regreso a clases, los estudiantes de la Escuela Secundaria General No. 9 "Arturo Cundapí Ramos" no tienen salones de clases, por lo que iniciaron el ciclo escolar 2022-2023 al aire libre.

Padres de familia denunciaron este lunes por la mañana la problemática que se presentó en esta institución educativa que afecta principalmente a los alumnos de nuevo ingreso, a quienes los ubicaron en aulas provisionales.

También te puede interesar: Tus botellas de plástico pueden salvar perritos; esta asociación lo hace posible

"Al parecer se les complicó porque no tienen un salón disponible, la inconformidad es que abren la plataforma como si ya tuvieran espacios y ahorita nos encontramos con que no, que los van a tener en la intemperie, aguantando el sol, los zancudos. Los demás niños están bien, nos hubieran dicho para haber buscado otras opciones, no que ahorita ni aquí ni en otro lado", dijo Alberto Pérez, un padre de familia molesto con la situación.

Los padres de familia piden la intervención del jefe de inspectores de la zona escolar.

“No tenemos aulas, mucho menos mobiliario escolar, no hay nada para los estudiantes de nuevo ingreso, queremos que la SEPyC venga a poner orden aquí”, señaló otro padre de familia.

Los inconformes aseguraron que tomarán algunas acciones para presionar a las autoridades educativas y que se resuelva la problemática lo antes posible.

La escuela no está en óptimas condiciones. Foto: Cortesía | Padres de familia de la Escuela Secundaria General No. 9

La situación

Padres de familia comentaron que lo que les dijeron en la escuela es que la Secretaria de Educación Pública no mandó los recursos para que se construyera un salón de clases, sabiendo que iba a hacer falta, pero que sí aceptó la inscripción en línea de los alumnos.

Este lunes los mismos alumnos tuvieron que acercar butacas y sillas para acomodarlas en un espacio y poder tomar sus clases.