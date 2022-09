En Mazatlán piden apoyo para la escuela primaria Ramón López Velarde

Mazatlán, Sin.- Ubicada en la Colonia Genaro Estrada, justo a un costado del canal, por la calle avenida del mismo nombre, la escuela primaria Ramón López Velarde se encuentra en pésimas condiciones ante el poco mantenimiento que ha recibido en los últimos dos años.

En este regreso a clases la situación se ha vuelto insostenible, ya que las lluvias que han caído en el puerto han dejado algunos salones bastante deteriorados.

El director de la institución, Salvador Medina, aseguró que el agua que entra a las aulas cuando llueve, además de las goteras, imposibilita el trabajo de los profesores.

"Hay varios salones en ese estado, pero de plano Protección Civil nos dijo que ya no se podía utilizar uno, pues hasta caían pedazos de techo en los pupitres de los alumnos, y no queríamos tomar más riesgos, incluso Protección Civil nos dijo que no era seguro utilizar esa aula, por lo cual decidimos no seguir usándola, para evitar cualquier accidente sobre nuestros alumnos", dijo.

Ante esta situación, ya acudieron a la ciudad de Culiacán para entablar conversaciones con la Secretaría de Educación Pública: hasta el momento la respuesta que obtuvieron es que acudirán a la primaria a realizar un levantamiento.

"De momento vamos a creer que sí nos van a poder apoyar, y no pensar de forma negativa, porque el apoyo en esta primaria es urgente, ya nos escucharon y obtuvimos respuestas, ahora lo que esperamos es que acudan de verdad aquí, para solucionar las problemáticas que se viven aquí".

En esta situación de precariedad en la que están, muchos padres de familia los han apoyado e incluso entienden la problemática, aunque hay otros que no.

"Aquí en esta escuela hay padres de familia muy responsables y muy cumplidores, que siempre están al pendiente de sus hijos, pero también hay quienes no lo son, y nos están recriminando lo de las cuotas anuales, entonces con qué comparamos el desinfectante, las escobas, el material, y muchas otras cosas que se necesitan para impartir clases, muchos señalan y dicen que han ido a la SEP y que ahí les dicen que es gratis, pero el material para trabajar no lo es", dijo.

El director aseguró que es necesario, sí o sí, el tiempo completo en la escuela, esto debido a que no muchos padres de familia pueden acudir a recoger a sus niños a la hora de salida por cuestiones laborales.

Para saber

Actualmente, la escuela primaria Ramón López Velarde cuenta con un horario de 8:00 de la mañana a 12:30 del mediodía, cuando anteriormente se manejaban de 8:00 hasta las 2:30 o incluso a las 4:00 de la tarde.

