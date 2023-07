Por la sequía, se pierden cerca de 300 cabezas de ganado en Escuinapa

Escuinapa, Sin.- Un aproximado de 300 cabezas de ganado son las que se registraron como muertas por las afectaciones que dejó la temporada de sequías en el municipio de Escuinapa, informó Hugo Alfonso Loc Herrera, dirigente de la Asociación Ganadera Local de Escuinapa.

El líder de dicho sector productivo informó que este número de animales muertos son solamente los que los ganaderos reportaron y se registraron, pero se estima que sean más.

"Ahorita tenemos un registro de alrededor de 300 cabezas de ganado que se nos murieron por la falta de agua, pero el número debe ser mayor porque no todos los compañeros vienen a reportar o a informar de los decesos que tienen".

Agregó que el problema es tanto en la cabecera municipal, como en la zona sur y la zona del valle, ya que no se tiene donde almacenar agua.

"El problema es en general, porque no había agua, los abrevaderos no sirven, el ganado se mueve en búsqueda de agua, pero pues si no hay, se mueren, hay quienes optan por llevar agua en pipas, pero no es suficiente".

Aunque con las primeras lluvias que se presentaron, las condiciones para la crianza del ganado mejoran, señala que es necesario que el Gobierno del Estado ponga atención en esta zona, ya que el sector ganadero se encuentra abandonado.

"Esperamos que el Gobernador Rocha Moya nos voltee a ver, ocupamos maquinaria para poder arreglar los jagüeyes y abrevaderos principalmente".

Por último, fue reiterativo en hacer un llamado a la autoridad estatal, ya que asegura "Es la única que nos puede ayudar a rescatar o alivianar un poco al sector ganadero en el sur del Estado" finalizó.