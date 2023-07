Exige PT debate interno con las “corcholatas” de Morena

El Partido del Trabajo en México exige a los representantes del partido de Morena la realización de un debate con las “corcholatas” de su partido.

El diputado federal Leobardo Alcántara Martínez manifestó que es necesario que se lleven a cabo discusiones al interior de la coalición, con el fin de que la militancia pueda tener un panorama de propuestas para que no sean criticados por recorrer el país con presupuesto público.

“Vamos a presentar esta semana ante el INE los recursos sub jurídicos que se tenga que plantear porque necesitamos que haya un debate entre las ‘corcholatas’ para saber qué están proponiendo para ser coordinadores de las 4T, los compañeros de Morena tienen que escuchar el proyecto, los del PT tiene que haber debate a fuerzas no es nada más de estarse paseando y decir que en la encuesta voten por mí”, dijo.

Alcántara Martínez comentó que la “corcholata” de su partido, Gerardo Fernández Noroña, ha tenido un crecimiento en las encuestas internas por la candidatura presidencial de la alianza Morena-PT-PVEM.

Mencionó que actualmente Fernández Noroña se encuentra en la tercera posición de las encuestas por debajo de Marcelo Ebrard, con 29 por ciento de aceptación, y por debajo de Claudia Sheinbaum, con un porcentaje del 19 por ciento; y rechazó que vaya a declinar por esta última.

“Caballo que alcanza gana y como Partido del Trabajo tenemos la esperanza y estamos haciendo el trabajo conducente para que el PT siga avanzando con su postulación que hizo con Gerardo Fernández Noroña”, dijo.

Señaló que el proceso interno de las “corcholatas” de la 4T no viola ningún estatuto electoral como acto anticipado de campaña, explicando que el INE no puede incursionar en los procesos internos de cada partido, pero sí estar al pendiente de que cada figura no use los recursos públicos.

El diputado federal agregó que cada partido de la coalición tiene el derecho de realizar sus encuestas e ir informando de las propuestas que traen consigo a aquellos que quieren ser sucesores de Andrés Manuel López Obrador.

Gira por Sinaloa

Fernández Noroña visitará el estado de Sinaloa el próximo 21 de julio, donde arribará primeramente a Mazatlán y tendrá un encuentro con medios de comunicación y los sectores productivos que se consideran más desprotegidos, como lo son agricultores y pescadores, y posteriormente continuará su gira en Elota, Culiacán, para terminar en Los Mochis.