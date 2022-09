¡Por fin! Se inscriben 11 aspirantes al Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción

Culiacán, Sin.- Después de que la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana del Congreso del Estado por tercera ocasión lanzó otra convocatoria, para que se inscribieran quienes deseen y aspiren a ser integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, finalmente tuvo resultados al inscribirse once aspirantes.

El 30 de agosto, cuando se lanzó la tercera convocatoria, el diputado Adolfo Beltrán lamentó que la sociedad esté apática en el tema de transparencia, no cree, pero no es porque sienta que se están haciendo bien las cosas, sino que se dio por vencida y que por ello, las dos convocatorias anteriores nadie se inscribió.

Son nueve las posiciones que se requieren, cinco están destinadas a la academia y cuatro para las asociaciones civiles.

La convocatoria dirigida a la academia inscribieron a siete: Johan Antonio Rivera Gámez, Alondra Sánchez Lizárraga, Marco Vinicio Jaramillo Pérez. Reyna Christian Sánchez Parra, Roberto Carlos López López, Delia María Guadalupe Félix y Gioavani Hasael Chávez Piña. Todos radican en el municipio de Culiacán.

Respecto a la convocatoria dirigida a la sociedad civil, se han inscrito cuatro: Daniel Elizondo, Flavio Herrera Verdugo, Jorge Rubén Ibarra Martínez y Jesús Alexander Quiñonez, también todos radican al municipio de Culiacán.

El diputado Beltrán explicó que no ha funcionado el Sistema Estatal Anticorrupción no ha funcionado porque la gente no ha querido participar por lo que hay muchísimos temas a los que hay que entrarle en el tema de la corrupción.

“Un ejemplo son los órganos internos de control de los municipios, que dependen de los presidentes municipales y donde se tiene la mayor corrupción, es precisamente en los municipios, si la ley está así, entonces tenemos que ir modificándola, tratar de hacer que funcione”, indicó.

Explicó que para socializar la tercera convocatoria, los integrantes de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, que preside la diputada Cecilia Covarrubias acudieron a universidades y a asociaciones y finalmente están teniendo respuesta.