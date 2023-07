Por falta de capacidad en el cárcamo pluvial de Conapesca, se inundó la Zona Dorada

Mazatlán, Sin.- La falta de fuerza o capacidad de bombeo en el cárcamo pluvial de Conapesca, fue el que provocó la inundación sobre la avenida Camarón- Sábalo este lunes por la mañana, aseguró el alcalde Edgar González Zataráin.

El munícipe señaló que de los nueve cárcamos que hay en la Zona Dorada, el único que está "fallando", aunque más bien se trata de una ineficiencia del sistema de bombeo al no contar con el equipo adecuado para desfogar el caudal que se acumula en esa área.

"Todos tienen mantenimiento, incluso se compraron unos equipos de bomberos en algunos y otros se compraron transformadores, todos funcionan excepto ese que es un equipo muy costoso, el equipo de bombeo que le metieron cuando remodelaron esa Avenida, sin embargo, no es el adecuado, es un equipo que no tiene fuerza, sí funciona, sí enciende la bomba, pero no tiene presión la capacidad para sacar el agua hasta el mar", explicó.

Ante esto, añadió que ya se está realizando un estudio para realizar el cambio y ponerle el equipo adecuado, todavía no hay un costo estimado.

Lluvia

Por su parte, Eloy Ruiz Gastelum, coordinador de Protección Civil municipal, apuntó que la lluvia fue generalizada en todo el municipio, Pero principalmente se concentró en la zona norte de la ciudad.

"El acumulado que tenemos, el reporte que nos emite El Sistema Meteorológico Nacional, son cerca de 30 milímetros los que se precipitaron en una hora", detalló.

En el área de la zona dorada, apuntó, fue necesario implementar un operativo de movilidad en conjunto con Protección Civil del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública municipal, ya que decenas de personas se quedaron varadas al momento de salir o dirigirse a sus lugares de trabajo.

Recomendaciones

El funcionario fue muy insistente en el llamado que hizo la ciudadanía a ser conscientes a la hora de circular cuando se presenta una lluvia y más si las calles están abnegadas, pues hoy en la mañana sucedió que un automovilista se cruzó el cerco de seguridad y más adelante quedó varado a media vialidad por el nivel del agua.

Ruiz Gastélum indicó que de acuerdo al pronóstico seguirá habiendo lluvias aisladas, de ligeras a moderadas, en las próximas 24 horas en la región.