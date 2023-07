Trabajan con normalidad en el embarcadero de la Isla de la Piedra en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Las lluvias que han estado azotando al puerto de Mazatlán durante las últimas horas no han sido un impedimento para que los lancheros ubicados en el embarcadero de la Isla de la Piedra transporten turistas y locales al atractivo turístico durante el día sábado.

Algunos trabajadores del área comentan que se ha estado trabajando con normalidad a pesar de las lluvias y que no han recibido ninguna orden por parte de ninguna autoridad municipal para cerrar el cruce de navegaciones al lugar.

"No ha sido un impedimento para nosotros cruzar, van varias personas que pasan, principalmente turistas. Muchos están muy confundidos y creen que no tenemos permiso, pero no es así, no es tan fácil girar una orden de cierre porque saben que hay gente de la isla trabajando en la ciudad. De momento, no hemos recibido ningún tipo de advertencia o algo así por parte de las autoridades", comentó Remigdio, lanchero del Embarcadero.

Además, asegura que durante el transcurso del día han tenido buena afluencia turística, pues decenas de personas de fuera se han interesado en cruzar a la Isla de la Piedra sin importar las condiciones del clima.

Foto: Efrén Palacios | El Sol de Mazatlán

"Durante el transcurso del día han venido muchos turistas de diferentes partes del país, todos con la intención de cruzar, y los llevamos a la isla. Realmente no hay mucho peligro, si no te aseguro que ya nos hubieran hablado para que cerráramos aquí y no hiciéramos más cruces. Muchos vienen a disfrutar del primer día de las vacaciones de verano y de momento siguen viniendo personas", añadió el panguero.

Contrario a la creencia popular de que los precios suben cuando hay lluvias o mal tiempo, el costo del traslado sigue siendo el mismo de 40 pesos de ida y vuelta si es hasta las 18:00 horas, pero después de ese horario ya se tendría que pagar otro pasaje.